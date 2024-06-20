Китайские автопроизводители требуют мести Евросоюза: что произошло

Неделю назад Европейский Союз объявил о введении новых налогов на китайские электромобили с целью помочь местным производителям конкурировать и помешать таким компаниям, как BYD и Geely захватить рынок нечестным путем. Судя по всему, в Китае таким поворотом событий остались очень недовольны.

Как и ожидалось, многочисленные производители электромобилей в Китае быстро среагировали на новые правила ЕС и теперь обратились к своему правительству с просьбой зеркально повысить тарифы на импортные европейские автомобили.

Как все начиналось В ЕС придумали, как бороться с агрессивной экспансией китайских электромобилей

Торговая война разгорается

Напомним, после антисубсидийного расследования, которое началось прошлой осенью, Комиссия ЕС определила, что электромобили китайского производства имеют несправедливое преимущество на европейских рынках. Но еще до того, как Комиссия поделилась результатами своего расследования, ЕС уже угрожал повышенными тарифами на китайский импорт, следуя примеру США, которые недавно повысили тарифы до 100%. Пока Китай ожидал результатов расследования, он угрожал ввести в ответ собственные тарифы против европейских автопроизводителей, пообещав повысить пошлины до 25% на бензиновые автомобили, импортируемые в Китай.

Такие автопроизводители ЕС, как BMW, Volkswagen Group и Mercedes-Benz, могут напрямую пострадать от тарифов в Китае. Как следствие,, надеясь, что обе стороны смогут достичь торгового урегулирования до того, как они вступят в силу.

Несмотря на всю неопределенную ситуацию на обоих рынках, китайские автопроизводители электромобилей выразили твердую решимость продолжать экспансию на европейские рынки. Однако на местном уровне те же самые автопроизводители просят китайское правительство повысить тарифы для автопроизводителей из ЕС. По сообщению китайской государственной газеты Global Times, местные компании призвали Пекин повысить тарифы на транспортные средства внутреннего сгорания, импортируемые из Европы.

В сообщении говорится, что во вторник Министерство торговли Китая провело в Пекине встречу с крупными автомобильными компаниями, такими как SAIC, BYD, BMW, Volkswagen и Porsche. Во время встречи китайские автопроизводители призвали свое правительство "принять решительные контрмеры". Как сообщается, на встрече также присутствовали представители Mercedes-Benz, Stellantis и Renault. Похоже, что эта встреча была попыткой объединить автопроизводителей ЕС для того, чтобы они помогли надавить на Еврокомиссию в Брюсселе с целью по крайней мере ослабить тарифы, если не отменить их вообще.

Тарифы ЕС на электромобили китайского производства должны вступить в силу 4 июля 2024 года, если не будут отменены еще до внедрения, поэтому у сторон еще есть немного времени для поиска решения.