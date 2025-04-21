Китайские роботы пробежали полумарафон вместе с людьми

В Пекине состоялся первый в мире полумарафон для гуманоидных роботов. Хотя машины еще далеко позади людей в скорости и выносливости, сам факт их участия стал шагом к будущему, где даже бег станет частью соревнований между людьми и искусственными атлетами.

Как это было

В субботу в китайском технопарке E-Town, что в Пекине, провели уникальное событие – первый в мире полумарафон для человекоподобных роботов. В забеге принял участие 21 гуманоид – они бежали рядом с тысячами людей. Несмотря на энтузиазм организаторов, роботы еще не готовы бросить вызов спортсменам-людям, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Победителем среди роботов стал Tiangong Ultra – гуманоид, разработанный государственным учреждением X-Humanoid. Он преодолел дистанцию за 2 часа и 40 минут. Для сравнения, победитель среди мужчин одолел полумарафон за 1 час и 2 минуты, а большинство любителей укладываются в два часа. Как сообщает источник, даже победный результат робота был возможен лишь благодаря помощи человека, который бежал впереди с маячком на спине – Tiangong Ultra просто повторял движения "лидера".

Большинство других роботов контролировались дистанционно – их сопровождали операторы, бегущие рядом. Некоторых вообще приходилось придерживать за веревку или ремень, чтобы они удерживали равновесие. Остальные участники робототехнической гонки преодолели дистанцию за более чем три часа, и только четырем машинам удалось финишировать раньше чем за четыре часа.

Робот-победитель достигает финиша: видео

Без казусов не обошлось:

Например, робот Shennong сбил одного из бегунов, который его сопровождал , после чего врезался в ограждение и разлетелся на куски.

, после чего врезался в ограждение и разлетелся на куски. Другой участник – Little Giant (Маленький Великан), высотой всего 76 сантиметров – остановился, когда из его головы пошел дым.

Робот G1 компании Unitree даже не смог нормально стартовать – упал сразу после начала забега. Компания объяснила это тем, что устройство использовали без фирменных алгоритмов.

Все роботы, участвовавшие, должны были иметь гуманоидную форму и двигаться на двух ногах. Они бежали по отдельной дорожке, с разведенным стартом, чтобы избежать столкновений. В правилах разрешали менять батареи (в Tiangong Ultra ее меняли трижды), а также заменять робота на другого с временным штрафом.

По словам технического директора X-Humanoid Тан Цзяна, компания гордится результатом Tiangong Ultra. Он говорит, что, по его мнению, ни одна западная робототехническая фирма еще не достигла таких спортивных успехов.