Американские операторы обвинили Китай в хакерской атаке – целью были члены правительства США

Американские телекоммуникационные компании AT&T и Verizon сообщили, что больше не наблюдают активности хакерской группы "Salt Typhoon" в своих сетях. Ранее эта китайская группа взломала по меньшей мере девять американских телекоммуникационных компаний в рамках многомесячной кампании по шпионажу за высокопоставленными чиновниками.

Как заявила компания Verizon, после значительных усилий, направленных на ликвидацию инцидента, активность "Salt Typhoon" в их сети была полностью прекращена, сообщает 24 Канал со ссылкой на PCMag. Выводы компании подтвердили независимые эксперты по кибербезопасности.

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Представители компаний заявили, что они будут продолжать тесно сотрудничать с правительственными органами, другими телекоммуникационными компаниями и независимыми экспертами, чтобы расследовать этот инцидент и защитить данные своих клиентов.

Несмотря на заявления Verizon, компания воздержалась от прямого обвинения Китая в атаках. Зато AT&T прямо возложила ответственность на Китай, отметив, что целью хакеров были "определенные индивиды, вызывающие интерес иностранной разведки".

Обе компании уведомили пострадавших клиентов об инциденте и принятых мерах.

Т-Mobile также подтвердила атаку связанную с "Salt Typhoon"

В конце ноября компания T-Mobile заявила, что обнаружила попытки проникновения в ее системы, которые происходили из сети проводного провайдера, подключенного к ней. Чтобы защититься, T-Mobile разорвала связь с этим провайдером, поскольку считала, что он мог оставаться под угрозой компрометации.

В своем заявлении T-Mobile отметила, что ее защиты смогли предотвратить утечку конфиденциальной информации клиентов и обеспечили бесперебойность услуг. В то же время компания не смогла окончательно идентифицировать злоумышленников, были ли это хакеры "Salt Typhoon" или другая группа. Результаты расследования переданы правительству США.

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Ранее чиновники США назвали инцидент "худшим взломом телекоммуникаций в истории страны". Они отметили, что полное устранение хакеров требовало физической замены тысяч устаревших маршрутизаторов и коммутаторов в телекоммуникационных сетях страны.