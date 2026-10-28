США обнародовали детальное фото китайского космоплана Shenlong

Китайский космоплан Shenlong, название которого переводится как "Божественный дракон", имеет дельтовидные крылья, теплозащитное покрытие для входа в атмосферу и центральный грузовой отсек. В задней части аппарата расположено удлинение корпуса, по обеим сторонам которого разворачиваются солнечные панели. Об этом пишет Gizmodo.

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Как выглядит китайский космоплан Shenlong?

Фотография была сделана коммерческим спутником американской компании Maxar Technologies в 2024 году. Впоследствии изображение обнародовало Управление оборонной разведки США (DIA) в отчете "Challenges to Security in Space 2026", посвященном угрозам безопасности в космосе.

По внешнему виду "Шэньлун" напоминает американский экспериментальный космоплан X-37B Космических сил США. Оба аппарата имеют небольшие крылья, два вертикальных хвостовых стабилизатора и запускаются в космос внутри головного обтекателя ракеты. На орбите они работают как космические аппараты, а по завершении миссии возвращаются в атмосферу и приземляются на взлетно-посадочную полосу.

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В то же время фотография не раскрывает всех технических характеристик Shenlong или назначения его отдельных систем.

Что известно о секретных миссиях "Шэньлун"?

Китайский космоплан впервые вышел на орбиту в 2020 году. Его первая миссия длилась два дня и завершилась посадкой на космодроме Цзюцюань в пустыне Гоби.

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Последующие полеты были значительно длиннее. В августе 2022 года "Шэньлун" провел на орбите 276 дней, а во время миссии, начавшейся в декабре 2023 года, – 268 дней. Четвертый полет аппарата начался 7 февраля 2026 года.

В ходе миссий "Шэньлун" выполнял различные орбитальные маневры, сближался с другими объектами, проводил операции по захвату и стыковке, а также отрабатывал полет в формации. Кроме того, аппарат выпускал на орбиту неизвестные объекты. По сообщениям американских военных, некоторые из них передавали сигналы, однако Китай официально не объяснил их назначение.

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Точное назначение "Шэньлуна" остается неизвестным. Китай не обнародовал подробных технических характеристик аппарата и не объяснил полностью задачи его длительных орбитальных миссий. Разработчиком космоплана является Китайская академия технологий ракет-носителей – государственное предприятие, создающее ракеты для гражданских и военных космических программ.

Новый спутниковый снимок не содержит подтверждений конкретных военных задач "Шэньлуна". Однако он позволяет лучше рассмотреть конструкцию аппарата, который Китай продолжает испытывать в условиях ограниченной публичной информации о своей космической программе.