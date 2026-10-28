США оприлюднили детальне фото китайського космоплана Shenlong

Китайський космоплан Shenlong, назва якого перекладається як «Божественний дракон», має дельтоподібні крила, теплозахисне покриття для входження в атмосферу та центральний вантажний відсік. У задній частині апарата розташоване подовження корпусу, з обох боків якого розгортаються сонячні панелі. Про це пише Gizmodo.

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Який вигляд має китайський космоплан Shenlong?

Фотографію зробив комерційний супутник американської компанії Maxar Technologies у 2024 році. Згодом зображення оприлюднило Управління оборонної розвідки США (DIA) у звіті Challenges to Security in Space 2026, присвяченому загрозам безпеці в космосі.

За зовнішнім виглядом Shenlong нагадує американський експериментальний космоплан X-37B Космічних сил США. Обидва апарати мають невеликі крила, два вертикальні хвостові стабілізатори та запускаються в космос усередині головного обтічника ракети. На орбіті вони працюють як космічні апарати, а після завершення місії повертаються в атмосферу та приземляються на злітно-посадкову смугу.

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Водночас фотографія не розкриває всіх технічних характеристик Shenlong або призначення його окремих систем.

Що відомо про секретні місії Shenlong?

Китайський космоплан уперше вийшов на орбіту у 2020 році. Його перша місія тривала два дні й завершилася посадкою на космодромі Цзюцюань у пустелі Гобі.

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Наступні польоти були значно довшими. У серпні 2022 року Shenlong провів на орбіті 276 днів, а під час місії, що почалася в грудні 2023 року, – 268 днів. Четвертий політ апарата розпочався 7 лютого 2026 року.

Під час місій Shenlong виконував різноманітні орбітальні маневри, зближувався з іншими об'єктами, проводив операції захоплення та стикування, а також відпрацьовував політ у формації. Крім того, апарат випускав на орбіту невідомі об'єкти. За повідомленнями американських військових, деякі з них передавали сигнали, однак Китай офіційно не пояснив їхнього призначення.

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Точне призначення Shenlong залишається невідомим. Китай не оприлюднив докладних технічних характеристик апарата та не пояснив повністю завдання його тривалих орбітальних місій. Розробником космоплана є Китайська академія технологій ракет-носіїв – державне підприємство, яке створює ракети для цивільних і військових космічних програм.

Новий супутниковий знімок не містить підтверджень щодо конкретних військових завдань Shenlong. Проте він дає змогу краще розглянути конструкцію апарата, який Китай продовжує випробовувати в умовах обмеженої публічної інформації про свою космічну програму.