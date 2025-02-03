Китайцы создали робота, который бегает почти так же быстро, как самый быстрый человек планеты

Исследователи из Китая разработали уникальную беговую стойку для своего четвероногого робота, которая позволяет ему передвигаться со значительно большей скоростью, чем аналогичные машины от конкурентов. Создатели говорят, что робот таким образом может бегать не просто быстрее, чем большинство людей в мире, но и почти так же быстро, как Усэйн Болт, которому принадлежит мировой рекорд скорости.

Детали

Разработчики говорят, что новый робот под названием Black Panther 2.0 теоретически мог бы даже обогнать самых быстрых людей в мире. Проект реализуется совместно учеными робототехнического стартапа Mirror Me и Центра междисциплинарной механики при Чжэцзянском университете в Китае, сообщает 24 Канал со ссылкой на китайское государственное медиа Xinhua.

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Робот, который весит 38 килограммов и имеет рост 0,63 метра, может пробежать 100 метров менее чем за 10 секунд. В видеоролике команда разработчиков утверждает, что робот развивает скорость 10,4 метра в секунду, что лишь немного меньше мирового рекорда среди людей.

Мировой рекорд в беге на 100 метров принадлежит ямайскому спринтеру Усэйну Болту. В 2009 году на Чемпионате мира по легкой атлетике в Берлине он преодолел эту дистанцию за 9,58 секунды, достигнув максимальной скорости 44,72 километра в час.

Чтобы достичь такой скорости, исследователи оснастили робота гибкими коленными суставами на каждой из четырех ног, а также добавили усиленные конструкции из углеродного волокна, чтобы сохранить их целостность под нагрузкой веса робота, который движется на максимальной скорости. Black Panther 2.0 также использует искусственный интеллект, чтобы адаптировать свое движение к окружающей среде.

Назначение такой большой скорости робота пока что непонятно, но можно не сомневаться, что правительство Китая уже обратило на эту разработку внимание, чтобы адаптировать ее для целей войны.

Другие четвероногие роботы, такие как DEEP Robotics Lynx, были предложены для целей безопасности и обследования опасных сред, но этот робот развивает максимальную скорость, которая равна лишь половине скорости Black Panther 2.0. Аналоги от Boston Dynamics еще медленнее, хотя они и несколько больше и значительно тяжелее.

Смотрите демонстрацию возможностей нового робота: видео