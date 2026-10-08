Китайское искусственное солнце

Как сообщает BILD, внутри новой реакторной установки BEST ученые планируют создать плазму с температурой свыше 100 миллионов градусов Цельсия. Это значительно горячее, чем центр настоящего Солнца, где температура составляет около 15 миллионов градусов Цельсия. Новый реактор должен генерировать так называемую "горящую плазму", в которой сам процесс термоядерного синтеза будет обеспечивать значительную часть энергии.

Главная техническая сложность заключается в том, что ни один материал на Земле не способен длительное время выдерживать такой нагрев. Поэтому плазму удерживают в подвешенном состоянии с помощью мощных магнитных полей, чтобы она не соприкасалась со стенками реактора. Для этого используются сверхпроводящие магниты, которые одновременно охлаждаются до минус 269 градусов Цельсия.

Первые успехи и испытания сверхпроводников

Китайские исследователи уже добились важного технологического прорыва на предыдущем реакторе EAST. На этой установке ученые смогли удерживать плазму с температурой свыше 100 миллионов градусов Цельсия в стабильном состоянии в течение 1066 секунд. Летом специалисты успешно протестировали сверхпроводящие магниты для новой установки BEST. Гигантские магнитные катушки массой 581 тонна будут удерживать плазму с температурой в миллионы градусов в воздухе.

Соревнование с Европой и проект ITER

В этой сфере Китай соревнуется с Европой. В населенном пункте Кадараш на юге Франции возводится крупнейший в мире термоядерный проект ITER, который также представляет собой искусственное солнце. В начале октября туда доставили последний европейский сегмент огромной вакуумной камеры, что стало важным этапом строительства.

Впрочем, проект ITER нацелен прежде всего на создание научной основы для будущих термоядерных электростанций. Ввод европейского реактора в эксплуатацию запланирован на 2034–2036 годы. В Китае же решили действовать быстрее и продемонстрировать практическое производство электроэнергии раньше.