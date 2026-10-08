Китайське штучне сонце

Як повідомляє BILD, усередині нової реакторної установки BEST науковці планують створити плазму з температурою понад 100 мільйонів градусів Цельсія. Це значно гарячіше за центр справжнього Сонця, де температура становить близько 15 мільйонів градусів Цельсія. Новий реактор має згенерувати так звану "плазму, що палає", у якій сам процес термоядерного синтезу забезпечуватиме значну частину енергії.

Головний технічний виклик полягає в тому, що жоден матеріал на Землі не здатний тривалий час витримувати подібний нагрів. Через це плазму утримують у підвішеному стані за допомогою потужних магнітних полів, щоб вона не торкалася стінок реактора. Для цього застосовують надпровідні магніти, які одночасно охолоджують до мінус 269 градусів Цельсія.

Перші успіхи та випробування надпровідників

Китайські дослідники вже досягли важливого технологічного прориву на попередньому реакторі EAST. На цій установці вчені змогли утримувати плазму температурою понад 100 мільйонів градусів Цельсія у стабільному стані впродовж 1066 секунд. Улітку фахівці успішно протестували надпровідні магніти для нової установки BEST. Гігантські магнітні котушки масою 581 тонна утримуватимуть мільйонноградусну плазму в повітрі.

Перегони з Європою та проєкт ITER

У цій сфері Китай змагається з Європою. У населеному пункті Кадараш на півдні Франції зводять найбільший у світі термоядерний проєкт ITER, який також є штучним сонцем. На початку жовтня туди доставили останній європейський сегмент величезної вакуумної камери, що стало важливим етапом будівництва.

Утім, проєкт ITER має на меті насамперед створити наукове підґрунтя для майбутніх термоядерних електростанцій. Введення європейського реактора в експлуатацію заплановано на 2034 – 2036 роки. Натомість у Китаї вирішили діяти швидше й продемонструвати практичне виробництво електрики раніше.