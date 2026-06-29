"Клубничная Луна" наконец-то взошла над Украиной: впечатляющие кадры

Вечером 29 июня над Украиной взошла Клубничная Луна. Каждый год июньское полнолуние наблюдается низко над горизонтом из-за близости к дню летнего солнцестояния, что делает его особенно зрелищным.

Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные в сети.

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Как выглядит это явление?

В соцсетях показали кадры "Клубничной Луны", которую уже можно увидеть над Украиной. В этом году июньское полнолуние будет проходить особенно низко над горизонтом и придется на период, близкий к летнему солнцестоянию.

Такое положение Луны объясняется особенностями ее движения относительно Солнца. Во время полнолуния спутник всегда находится напротив Солнца, поэтому после летнего солнцестояния он проходит по небу значительно ниже над горизонтом.

Полнолуние в Украине / Фото из сети

The Times пишет, что из-за низкого положения над горизонтом Луна может казаться золотистой, оранжевой или даже красноватой, поскольку лунный свет проходит через более толстый слой земной атмосферы, который рассеивает синие оттенки.

По данным Live Science, название июньского полнолуния происходит от коренных народов Северной Америки и связано с сезоном сбора клубники. Следующее полнолуние украинцы смогут наблюдать 29 июля, в этот день ожидается оленья Луна.

Напомним, 21 июня произошло летнее солнцестояние, когда северное полушарие Земли было максимально наклонено к Солнцу. Это обусловлено тем, что ось вращения нашей планеты не перпендикулярна ее орбите, а имеет наклон примерно 23,44 градуса.