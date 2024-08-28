Это рекорд: индиец совершил самое длинное путешествие на мотоцикле в рамках одной страны

Книга рекордов Гиннеса пополнилась еще одним интересным достижением. Мужчина из Индии совершил самое длинное путешествие на мотоцикле в одной стране, преодолев чуть более 140 094 километров.

Детали

Путешествие длилось более 450 дней. Венката Картик Тупили – так зовут рекордсмена – проезжал в среднем 350 километров в день.

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Для своей смелой затеи индиец снарядил в дорогу Royal Enfield Himalayan – мотоцикл, который является очень популярным в его стране, а потому имеет хорошо развитую сеть сервисов. Путешественник посчитал, что это будет весьма полезно для длительного путешествия. К тому же это транспортное средство универсальное и способно перевозить много багажа.



Мотоцикл Royal Enfield Himalayan / Фото Венката Картик Тупили

Тупили говорит, что происходит из скромной семьи и является выпускником инженерного факультета. Он никогда не думал, что однажды побьет мировой рекорд – эта идея появилась у него случайно. Его первоначальный план заключался в том, чтобы преодолеть 160 000 километров, но даже меньший путь уже обеспечил ему попадание в книгу рекордов.

Учитывая, что это была официальная попытка установить мировой рекорд Гиннеса, он должен был придерживаться нескольких правил, чтобы быть уверенным, что его попытка будет признана честной и справедливой. Одно из этих правил заключалось в том, что он не мог пересечь одну и ту же дорогу дважды. В общем, как говорит рекордсмен, после того, как он заполнил заявку, представители Книги рекордов Гиннеса прислали ему "около 40 страниц правил".

Чтобы иметь прочную доказательную базу своего достижения, рекордсмен сделал более 20 000 фотографий и более 5 000 видео. Кроме того, он предоставил 458 файлов GPS, 458 писем свидетелей, счетов за обслуживание велосипедов, статей в СМИ и других материалов.

Для сохранения данных я использовал более шести терабайт,

– говорит Тупили.



Тупили во время своего длительного путешествия / Фото Венката Картик Тупили

Когда Тупили начинал свое путешествие, аналогичный рекорд удерживал его соотечественник Гаурав Агарвал – он проехал 115 000 километров.

Но во время поездки он получил письмо от представителей Книги рекордов Гиннеса, в котором утверждалось, что Дана Д'Арси из США только что преодолела примерно 132 900 километров.

Поэтому путь Тупили должен был стать еще длиннее. В результате он преодолел 140 094 километра, что требовало долгой подготовки – не только моральной, но и физической. Тупили говорит, что около года много занимался йогой, боксом и боевыми искусствами, делал упражнения, чтобы со временем нарастить выносливость.

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