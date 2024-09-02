Tesla определилась с датой презентации роботакси: чего мы ждем от этого анонса

После отмены предыдущей даты презентации роботакси от Tesla компания, похоже, имеет новый день, когда собирается показать свой будущий продукт. Согласно слухам, для этого выбрали очень особенное место.

Когда состоится анонс роботакси

Хотя это не официальные данные, источником информации является неназванное лицо из самой компании. Этот человек заявил, что презентация состоится 10 октября. Напомним, изначально она была запланирована на 8 августа.

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Хотя в последние годы для презентаций Tesla использовала свой завод Giga Texas, а до того они проходили в Готорне, штат Калифорния, где расположена студия дизайна Tesla, это новое событие, согласно утечке, состоится в Бербанке, на территории киностудии Warner Bros. Discovery в районе Лос-Анджелеса.

Такое необычное место было выбрано не просто так. Дело в том, что там расположена съемочная площадка, на которой построена полноценная симуляция пригорода – целые улицы с дорогами и домами. Хотя это еще не подтверждено, судя по всему, идея заключается в том, чтобы продемонстрировать зрителям работу роботакси на практике. Предположительно, они станут свидетелями того, как машина прибывает к месту посадки пассажира, забирает его и едет к Месту назначения.



Огромная площадка Warner Bros., на которой воссоздали полноценные улицы / Фото Google/Electrek

Эта идея может сработать. Компании не нужно перекрывать реальные улицы, мешая людям вести повседневную жизнь, и не придется строить имитацию города на одной из своих фабрик ради одной презентации. Кроме того, использование такого места уменьшает вероятность возникновения трудностей во время демонстрации.

С другой стороны, это несколько несправедливо, ведь не покажет новый продукт в реальном действии. На искусственной улице без людей и машин она не будет иметь дела с реальным дорожным движением и его неожиданными вызовами, а сможет выполнить, вероятно, только заранее запрограммированный перечень действий, удобный для компании, что не соответствует обещаниям о полной автономности.



Одна из улиц, построенных для съемок фильмов и сериалов / Фото Google/Electrek



Одна из улиц, построенных для съемок фильмов и сериалов / Фото Google/Electrek

Другие роботакси, такие как Waymo, используют предварительно нанесенные на карту участки, работая только в определенных районах конкретных городов. Но это не то, к чему стремится Tesla. Она хочет, чтобы ее машины обладали настоящим автопилотом, который может передвигаться где угодно, принимая любые вызовы и принимая решения о тех или иных проблемах, возникающих на дорогах.

Стоит отметить, что Tesla не впервые проводит мероприятие на голливудской студии. Когда она представляла свою солнечную крышу в 2016 году, событие состоялось на студии Universal, всего в нескольких милях от студии Warner Bros. То мероприятие также проходило в фальшивом кинорайоне, который выступал площадкой для съемок "Отчаянных домохозяек".

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Мы пока не знаем, как будет выглядеть роботакси от Tesla и какие функции оно будет иметь, ведь компании удалось в основном сохранить это в тайне.

Согласно предыдущим слухам, автономное транспортное средство было перенесено из-за запросов Маска на изменения дизайна.

Кроме того, компании требовалось больше времени на создание прототипов для демонстрации.

Согласно другим предположениям, это может также быть связано с подготовкой суперкомпьютера, который будет обучать искусственный интеллект для роботакси. Поскольку он еще не готов и будет запущен в октябре, то и роботакси должно подождать.

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