До сих пор без автопилота

Хотя фанаты Tesla часто повторяют, что их любимая компания является лидером в сфере беспилотного вождения, это далеко не так. Причин тому много, например, тот факт, что Ford недавно запустил автопилот 3 уровня, который не требует удержания рук на руле, а Mercedes уже начинает тестировать автопилот четвертого уровня.

Но одна из главных причин – это то, что компания Илона Маска до сих пор не имеет коммерчески доступного сервиса вызова беспилотных автомобилей, вроде Waymo или Cruise. Услуги этих компаний доступны в некоторых городах США, позволяя вызвать такси без водителя. Вы указываете пункт посадки и прибытия в приложении на своем смартфоне, выбираете желаемые настройки в салоне – например, музыку или температуру – и к вам приезжает беспилотный автомобиль.

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Поклонники Tesla утверждают, что если бы компания захотела, то могла бы легко сделать то же самое. Но подходы к автономности у этих компаний отличаюсь. Если Waymo и Cruise используют географическую привязку к улицам конкретного города и картографию, то Tesla сосредотачивается на автономной системе, которая могла бы ездить где угодно и когда угодно, без предварительной привязки к местности.

Стоит напомнить, что Tesla отложила анонс своего собственного роботакси по неизвестным причинам, но, судя по тому, в каком состоянии поставляется ее FSD и в какое количество аварий он попадает, причина может быть в неготовности этой системы самоуправляемого вождения к полноценной работе.

Как бы там ни было, но мы видим, что компания таки не может сделать ничего подобного, ведь не сделала этого до сих пор даже на проекте, который является проще тех условий, в которых работают Waymo и Cruise. Речь, конечно же, о тоннеле под Лас-Вегасом в виде замкнутой петли, где, по замыслу, должны были ездить автономные машины Tesla, перевозя посетителей в выставочный центр.

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Тоннели

Первый полномасштабный проект The Boring Company, который сейчас используется в коммерческих целях, завершили чуть больше чем за год, потратив на строительство 50 миллионов долларов. Система Boring Company Loop состоит из туннелей, в которых электромобили Tesla движутся на высокой скорости между станциями, чтобы перевозить людей в пределах города.

Boring Company заявила, что работает с Tesla над тем, чтобы использовать ее беспилотную систему в этих туннелях, что позволит не пользоваться услугами водителей и снизить расходы на эксплуатацию. Однако спустя 2 года и еще несколько туннелей, присоединенных к Loop, The Boring Company все еще использует водителей в туннелях.

Стив Гилл, президент и главный исполнительный директор Las Vegas Convention, рассказал, что цель состоит в том, чтобы к концу года иметь "какой-то инструмент помощи водителям", который будет использоваться в туннелях:

Надеемся, что это начнется с легкой руки, с использованием инструмента помощи водителю к концу этого года,

– говорит Гилл.

Это весьма перекликается с постоянными заявлениями Илона Маска, который с 2014 года каждый год дает обещание, что "к концу этого года" автопилот будет готов. Последнее такое заявление прозвучало несколько месяцев назад во время разговора Маска с инвесторами, где он сказал, что релиз автопилота ожидается до конца 2024 года, но если что-то пойдет не так, то он "будет очень удивлен, если этого не произойдет до конца 2025-го".

Сейчас работают только три станции в конференц-центре и одна в отеле Resorts World. Ожидается, что вскоре откроется еще одна станция, которая соединит сеть с отелем Encore. В общем, в рамках проекта Loop под Лас-Вегасом запланировано 93 станции и 68 миль тоннелей. А тем временем конкретной даты, когда наступит "полная автономия", до сих пор нет.