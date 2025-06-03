Инсайдер назвал дату релиза Google Pixel 10, а фото смартфона тем временем слили в интернет
- Инсайдер под ником MysteryLupin написал, что Google представит серию Pixel 10 уже 13 августа, что соответствует типичному графику релизов компании.
- В интернете тем временем появились фото прототипа Pixel 10 Pro, которые показывают, что дизайн существенно не изменился, сохраняя основные элементы предыдущих моделей.
Ожидается, что серия смартфонов Google Pixel 10 появится уже этим летом, что согласуется с предыдущим изменением графика выпуска этих смартфонов. Новая информация от инсайдера намекает на вероятную дату запуска, которая совпадает с прошлогодним графиком выхода Pixel 9.
Вероятная дата презентации
Информатор под ником MysteryLupin в соцсети X предположил, что Google представит серию Pixel 10 уже 13 августа. Эта дата соответствует типичному графику релизов компании – прошлогодняя серия Pixel 9 дебютировала примерно в то же время, тогда как предыдущие версии выходили в октябре. Впрочем, пока остается неясным, идет ли речь о дне анонса, или о фактическом начале продаж, сообщает 24 Канал.
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Появление этой информации именно сейчас, вероятно, неслучайно. Google только что анонсировал 90-минутное мероприятие Pixel Penthouse, которое состоится 27 июня в Лондоне. Он предназначен для 25 избранных "суперфанатов" бренда, которые смогут ознакомиться с новыми устройствами, в частности Pixel 10 и Pixel Watch 4.
Что известно о характеристиках серии Pixel 10
В этом году Google не планирует кардинальных изменений в дизайне новой линейки. Известно, что серия Pixel 10 будет состоять из четырех моделей – Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и складного Pixel 10 Pro Fold. Ожидается, что смартфоны сохранят внешнее сходство с предшественниками, но получат значительные улучшения камер.
Главная техническая новинка – новый процессор Tensor G5, созданный TSMC, который заменит предыдущий чип Tensor G4. Он получит поддержку видео в формате 4K @60fps HDR, тогда как предыдущая версия ограничивалась 4K @30fps HDR. Также сообщается об использовании модемов от MediaTek вместо Qualcomm.
Кроме того, смартфоны могут получить новые функции на базе искусственного интеллекта, в частности "Video Generative ML", что позволит редактировать видео, а также "Sketch to Image" и "Magic Mirror". Интересно, что даже базовая модель Pixel 10, по слухам, будет оснащена телеобъективом.
Все эти данные пока не подтверждены официально, поэтому их следует воспринимать с осторожностью.
Изображения уже в сети
Тем временем в интернете уже "гуляют" фото противотопа Pixel 10 Pro. После того, как мы увидели смартфон издалека во время съемок рекламы для него, теперь мы можем посмотреть на него в деталях.
Прототип Pixel 10 Pro / Фото Pixel News
Как можно увидеть, изменения в дизайне или отсутствуют вообще, или малозаметны. Здесь все те же два выреза возле камер – вспышка и датчик температуры. Количество камер также не изменилось, как и форма блока, на котором они расположены.