Ймовірна дата презентації

Інформатор під ніком MysteryLupin у соцмережі X припустив, що Google представить серію Pixel 10 уже 13 серпня. Ця дата відповідає типовому графіку релізів компанії – минулорічна серія Pixel 9 дебютувала приблизно в той самий час, тоді як попередні версії виходили у жовтні. Утім, наразі залишається неясним, чи йдеться про день анонсу, чи про фактичний початок продажів, повідомляє 24 Канал.

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Поява цієї інформації саме зараз, імовірно, невипадкова. Google щойно анонсував 90-хвилинний захід Pixel Penthouse, що відбудеться 27 червня у Лондоні. Він призначений для 25 обраних "суперфанатів" бренду, які матимуть змогу ознайомитись із новими пристроями, зокрема Pixel 10 і Pixel Watch 4.

Що відомо про характеристики серії Pixel 10

Цьогоріч Google не планує кардинальних змін у дизайні нової лінійки. Відомо, що серія Pixel 10 складатиметься з чотирьох моделей – Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL та складного Pixel 10 Pro Fold. Очікується, що смартфони збережуть зовнішню схожість із попередниками, але отримають значні покращення камер.

Головна технічна новинка – новий процесор Tensor G5, створений TSMC, який замінить попередній чип Tensor G4. Він отримає підтримку відео у форматі 4K @60fps HDR, тоді як попередня версія обмежувалась 4K @30fps HDR. Також повідомляється про використання модемів від MediaTek замість Qualcomm.

Окрім того, смартфони можуть отримати нові функції на базі штучного інтелекту, зокрема "Video Generative ML", що дозволить редагувати відео, а також "Sketch to Image" та "Magic Mirror". Цікаво, що навіть базова модель Pixel 10, за чутками, буде оснащена телеоб'єктивом.

Усі ці дані поки не підтверджені офіційно, тож їх варто сприймати з обережністю.

Зображення вже в мережі

Тим часом в інтернеті вже "гуляють" фото протитопа Pixel 10 Pro. Після того, як ми побачили смартфон здалеку під час фільмування реклами для нього, тепер ми можемо подивитися на нього в деталях.

Прототип Pixel 10 Pro / Фото Pixel News

Як можна побачити, зміни в дизайні або відсутні взагалі, або малопомітні. Тут все ті ж два вирізи біля камер – спалах і датчик температури. Кількість камер також не змінилась, як і форма блоку, на якому вони розташовані.