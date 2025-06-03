Вероятная дата презентации

Информатор под ником MysteryLupin в соцсети X предположил, что Google представит серию Pixel 10 уже 13 августа. Эта дата соответствует типичному графику релизов компании – прошлогодняя серия Pixel 9 дебютировала примерно в то же время, тогда как предыдущие версии выходили в октябре. Впрочем, пока остается неясным, идет ли речь о дне анонса, или о фактическом начале продаж, сообщает 24 Канал.

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Появление этой информации именно сейчас, вероятно, неслучайно. Google только что анонсировал 90-минутное мероприятие Pixel Penthouse, которое состоится 27 июня в Лондоне. Он предназначен для 25 избранных "суперфанатов" бренда, которые смогут ознакомиться с новыми устройствами, в частности Pixel 10 и Pixel Watch 4.

Что известно о характеристиках серии Pixel 10

В этом году Google не планирует кардинальных изменений в дизайне новой линейки. Известно, что серия Pixel 10 будет состоять из четырех моделей – Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и складного Pixel 10 Pro Fold. Ожидается, что смартфоны сохранят внешнее сходство с предшественниками, но получат значительные улучшения камер.

Главная техническая новинка – новый процессор Tensor G5, созданный TSMC, который заменит предыдущий чип Tensor G4. Он получит поддержку видео в формате 4K @60fps HDR, тогда как предыдущая версия ограничивалась 4K @30fps HDR. Также сообщается об использовании модемов от MediaTek вместо Qualcomm.

Кроме того, смартфоны могут получить новые функции на базе искусственного интеллекта, в частности "Video Generative ML", что позволит редактировать видео, а также "Sketch to Image" и "Magic Mirror". Интересно, что даже базовая модель Pixel 10, по слухам, будет оснащена телеобъективом.

Все эти данные пока не подтверждены официально, поэтому их следует воспринимать с осторожностью.

Изображения уже в сети

Тем временем в интернете уже "гуляют" фото противотопа Pixel 10 Pro. После того, как мы увидели смартфон издалека во время съемок рекламы для него, теперь мы можем посмотреть на него в деталях.

Прототип Pixel 10 Pro / Фото Pixel News

Как можно увидеть, изменения в дизайне или отсутствуют вообще, или малозаметны. Здесь все те же два выреза возле камер – вспышка и датчик температуры. Количество камер также не изменилось, как и форма блока, на котором они расположены.