Прямо сейчас в космосе находится больше людей, чем когда-либо в истории

Начиная с ноября 2000 года, благодаря Международной космической станции в космосе постоянно находился по крайней мере один человек. Но сейчас, благодаря росту космического туризма и проблемам, с которыми столкнулась миссия Boeing Starliner, на орбите над нашей планетой находится рекордное количество людей.

Космический рекорд

Последние две недели были тяжелыми для космических путешествий. Несчастливая капсула Boeing Starliner наконец вернулась на Землю после того, как столкнулась с проблемами и заставила астронавтов находиться на МКС гораздо дольше, чем планировалось изначально. Но Starliner прилетел пустым – Бутч Уилмор и Суни Уильямс остались на орбите, где они будут ждать возвращения на Землю в следующем году.

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После этого SpaceX запустила новую миссию, которая предложила двум частным астронавтам шанс стать первыми людьми, которые совершили коммерческий выход в открытый космос. А 11 сентября к МКС была отправлена новая команда из трех астронавтов. В результате общее количество людей в космосе возросло до 19.

Это может показаться не так уж и много, но на самом деле это новый рекорд по количеству людей, находящихся на орбите в одно и то же время. Предыдущий рекорд – 17 человек, и он был установлен в прошлом году.

Это довольно большая веха для космических путешествий, и она, несомненно, будет превзойдена довольно быстро, поскольку все больше и больше компаний приходят на рынок космического туризма. У нас уже есть несколько компаний с известными именами, таких как Blue Origin, и несколько новосозданных, которые еще не проявили себя. Кто-то работает над полетами на орбиту, кто-то хочет строить собственные космические станции, которые могли бы принимать богатых людей, кто-то пытается быть оригинальным и придумывает специальные воздушные шары, которые смогут поднимать туристов аж в космос.