Telegram преодолел отметку в 1 миллиард пользователей: Дуров назвал WhatsApp "дешевой имитацией"

Основатель и владелец Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер официально пересек рубеж в 1 миллиард активных пользователей в месяц. Таким образом, Telegram стал второй по популярности платформой для обмена сообщениями в мире, уступая лишь WhatsApp (если не учитывать китайский WeChat).

В своем Telegram-канале Дуров прокомментировал достижения мессенджера и жестко высказался в отношении конкурента – WhatsApp, сообщает 24 Канал.

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Впереди нас только WhatsApp – дешевая, разбавленная имитация Telegram. В течение лет они отчаянно пытались копировать наши нововведения, сжигая миллиарды на лоббирование и PR-кампании, чтобы замедлить нас. Они провалились. Telegram вырос, стал прибыльным и, в отличие от нашего конкурента, сохранил независимость. И это только начало,

– написал Дуров на своей странице.

Telegram демонстрирует стабильный рост

Кроме количества пользователей, Дуров также сообщил об активности аудитории: в среднем каждый пользователь открывает приложение 21 раз в день и проводит в нем 41 минуту. Прибыль компании за 2024 год составила 547 миллионов долларов.

Дуров отметил, что Telegram продолжает совершенствовать систему модерации и внедряет механизмы, связанные с искусственным интеллектом, для решения потенциальных проблем. В то же время он отметил, что платформа не намерена жестко контролировать высказывания пользователей.

Напомним, что накануне Павел Дуров покинул Францию после обвинений в преступлениях, связанных с организованной преступностью. Его задержали в августе 2024 года в Париже, отпустили под залог, а теперь он покинул страну с разрешения суда.