Астронавт миссии Artemis случайно предсказал свой полет к Луне еще 9 лет назад

История покорения космоса знает немало случайных совпадений, однако случай с командиром миссии Artemis 2 поражает даже скептиков. Почти десятилетие назад обычный вечер в ресторане завершился для астронавта получением записки, содержание которой сегодня воспринимается как настоящее пророчество космического масштаба.

Как Рид Уайзмен угадал свое будущее?

В далеком 2017 году астронавт NASA Рид Уайзмен получил в печенье с предсказанием короткое послание, которое утверждало, что посещение "странного места" подарит ему обновленный взгляд на вещи. Тогда он поделился фотографией этой записки в социальной сети Twitter, отметив, что предпочитает верить в этот прогноз. Он предположил, что этим местом может стать Луна или даже Марс. Через девять лет это шутливое предположение превратилось в реальность, пишет Daily Mail.

Теперь космическое агентство NASA снова опубликовало то же сообщение, поставив символические отметки выполненной цели напротив пунктов о странном месте и новом взгляде, подтверждая, что пророчество осуществилось.



Командир миссии на Луну Рид Вайзмен случайно угадал свое будущее / Скриншот 24 Канала

Уайзмен возглавил экипаж из четырех человек, который во время масштабной миссии вокруг обратной стороны Луны установил новый рекорд дальности полета, удалившись от Земли на невиданное ранее расстояние. Команда корабля Orion совершила шестичасовой облет нашего спутника, став первыми людьми за последние полвека, которые собственными глазами увидели отдаленное полушарие спутника.

Миссия Artemis 2, общая стоимость которой оценивается в 44 миллиарда долларов, стала настоящим испытанием для техники и людей. Расходы на систему космического запуска NASA составили 23,8 миллиарда долларов, а корабль Orion для глубокого космоса обошелся в 20,4 миллиарда долларов.

Полет продолжительностью 10 дней предусматривает путешествие на общее расстояние 1,1 миллиона километров. Стартовав из космического центра Кеннеди, экипаж выполнил сложные маневры на орбите для поднятия перигея и апогея с помощью криогенной ступени, после чего направился к Луне. Максимальная высота облета над лунной поверхностью составила 8 889 километров.

Эта миссия для Уайзмена является особенной

Кроме технических достижений, это путешествие имело глубокий эмоциональный подтекст. Во время облета экипаж идентифицировал новый кратер, который ранее не имел названия. Коллега Вайзмена, канадский астронавт Джереми Хансен, обратился в центр управления полетами с особой просьбой. Он предложил назвать новый объект "Кэрролл" – в честь покойной жены Рида Уайзмена. Кэрролл Тейлор Вайзмен, которая работала медсестрой в отделении интенсивной терапии новорожденных, ушла из жизни в 2020 году в возрасте 46 лет после борьбы с онкологическим заболеванием.

Для самого Уайзмена, который после смерти жены самостоятельно воспитывает двух дочерей-подростков, этот полет стал не только профессиональным триумфом, но и способом почтить память любимого человека. Перед началом миссии он откровенно обсуждал с детьми все возможные риски, однако они поддержали его стремление исследовать неизвестное, разделяя веру отца в важность космической экспансии человечества.

Завершение миссии близко

После успешного маневра вокруг Луны и преодоления рекорда расстояния, установленного еще во время миссии Apollo 13, корабль Orion взял курс домой. Финальный этап предусматривает отделение модуля экипажа от европейского сервисного модуля и приводнение в Тихом океане, что станет логическим завершением этого невероятного путешествия, которое началось с маленькой бумажки внутри печенья.