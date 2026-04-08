3I/ATLAS уже не актуальна, поэтому скандальный астроном из Гарварда нашел новых "инопланетян"

На окраинах Солнечной системы происходят странные вещи с объектом, который человечество наблюдает более полутора веков. Недавние изменения в поведении кометы 41P заставили научное сообщество разделиться на два лагеря, ведь зафиксированные аномалии трудно объяснить традиционными моделями космической механики.

Что происходит с кометой 41P и при чем тут инопланетяне?

Комета 41P/Туттля-Джакобини-Кресака имеет насыщенную историю наблюдений. Ее открывали трижды в течение нескольких веков, прежде чем астрономы смогли точно рассчитать траекторию. Первооткрывателем стал Горас Парнелл Туттль в 1858 году, затем в 1907 году ее заметил Мишель Джакобини, а окончательную точку в идентификации поставил Любор Кресак в 1951 году. Этот объект принадлежит к семейству Юпитера и движется по орбите с периодом 5,4 года, приближаясь к Солнцу почти на такое же расстояние, как и Земля, пишет IFLScience.

Смотрите также Инопланетный двигатель или обычная комета: в составе 3I/ATLAS нашли потенциальное ядерное топливо

Эта комета всегда отличалась своей непредсказуемостью, демонстрируя мощные вспышки и значительные колебания яркости. Однако в 2017 году она стала еще более странной. Данные космического аппарата NASA Swift показали, что скорость ее вращения резко упала. Она начала крутиться в три раза медленнее по сравнению с предыдущими наблюдениями, сделанными с помощью наземных телескопов в Аризоне.

Подробнее исследование, опубликовано в марте 2026 года в The Astronomical Journal, выявило еще более потрясающие факты. Дэвид Джевитт, астроном из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, проанализировал архивные данные телескопа Hubble. Выяснилось, что за 60 дней период вращения увеличился с 20 часов до 53 часов.

Такой масштаб и скорость замедления являются беспрецедентными для астрономии, поскольку предыдущий рекордсмен, комета 103P/Хартли 2, продемонстрировал значительно более скромные изменения за более долгий период. Более того, дальнейшие наблюдения показали, что вращение ядра кометы, вероятно, не просто остановилось, а изменило свое направление на противоположное.

Дэвид Джевитт предлагает вполне рациональное объяснение этому феномену. Он считает, что ядро кометы получило крутящий момент из-за силы отдачи от неравномерного выброса газов. Поскольку радиус ядра составляет менее 0,7 километра, оно является очень чувствительным к таким внешним воздействиям.

Однако возникает другая проблема: по расчетам ученого, такой интенсивный выброс газов должен разрушить комету за несколько десятилетий, хотя она стабильно находится на своей орбите в течение не менее тысячи лет. Это может означать, что либо сейчас мы наблюдаем пик ее активности, или ядро является остатком гораздо большего космического тела.

Ави Лёб имеет свое мнение. Она снова об инопланетянах

Однако не все ученые соглашаются на сугубо естественную интерпретацию. Скандальный астроном из Гарварда Ави Лёб выдвинул альтернативную гипотезу. Он предполагает, что 41P может быть своеобразным "Троянским конем", который только выглядит как обычная ледяная глыба, но на самом деле содержит внутри инопланетные технологии.

Лёб считает изменение направления вращения потенциальным технологическим признаком. Он также отметил, что подобные идеи часто игнорируются из-за цензуры в научных журналах, поэтому он вынужден выражать свои мысли в формате эссе.

Стоит отметить, что это не первое подобное заявление Лёба.

Кто такой Ави Лёб?

Ави Лёб – профессор астрофизики Гарвардского университета, один из самых известных и одновременно наиболее противоречивых ученых в своей области. Его главная "фирменная" позиция заключается в том, что необычные межзвездные объекты следует открыто рассматривать как потенциально искусственные артефакты инопланетян, то есть технологии внеземных цивилизаций, пока не доказано иное.

Все началось с первого зафиксированного межзвездного объекта, пролетевшего через Солнечную систему. Лёб заявил, что 'Оумуамуа – удлиненный объект длиной несколько сотен метров – мог быть искусственно создан другой цивилизацией. Другие ученые взамен предложили естественное объяснение и публиковали соответствующую научную работу. Но Лёб не отступил.

Он также спекулировал на возможной инопланетной природе астероида CNEOS 2014-01-08, что сильно привлекало внимание к его персоне в прессе и не сводило его имя с заголовков.

1 июля 2025 года телескоп ATLAS зафиксировал новый межзвездный объект – 3I/ATLAS. Это был третий подтвержденный межзвездный объект в истории наблюдений. И Лёб снова оказался в центре внимания. Несмотря на официальную классификацию объекта как кометы, он утверждал, что его траектория, размеры и поведение указывают на нечто гораздо сложнее природного явления – возможно, зонд или корабль внеземной цивилизации.



Хаббл наблюдал межзвездную комету 3I/ATLAS 30 ноября / Фото NASA

Исследователи проанализировали около 700 000 публикаций о 3I/ATLAS в соцсети X между июлем и ноябрем 2025 года. Выяснилось, что почти 280 000 из них – то есть 40% – апеллировали к теме инопланетян или внеземных технологий. Около 130 000 публикаций упоминали Лёбу прямо или косвенно. Критики указывали, что именно он превратил научную дискуссию в рассадник теорий заговора.

Когда 3I/ATLAS улетел прочь от Земли в направлении К Юпитеру, Лёб фактически признал, что объект "скорее всего является естественным". Он окончательно обновил свою оценку.

Многие сравнивают ученого с "мальчиком, который кричал о волке". Это может стать проблемой, если когда-то действительно найдут следы внеземной цивилизации. Потому что после стольких провальных гипотез будет трудно доказать, что потенциальный объект в будущем действительно является инопланетным.

Несмотря на увлекательность таких теорий, большинство астрономов относятся к ним скептически. Поиски технологических сигналов на предыдущих объектах ничего не дали, а их поведение вполне укладывается в известные законы физики.

Что говорит Лёб о 41P?

В своем блоге Ави Лёб пишет: "Но есть еще и третье возможное толкование. Возможно, 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak – это "троянский конь", который внешне выглядит как природный айсберг, но внутри скрывает технологию".

В таком случае изменение направления вращения является технологическим следом, считает ученый.

Исходя из моего личного опыта, если бы Джевитт обсудил эту технологическую возможность, его статью не допустили бы к публикации. Действительно, эта возможность не упоминается в опубликованной статье, но я могу упомянуть о ней здесь, поскольку здесь нет цензоров – в безопасном пространстве моего эссе,

– пишет он.

Независимо от того, является ли изменение направления вращения технологическим признаком, данные телескопа "Хаббл" за 2017 год по комете 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak являются первым зафиксированным доказательством очевидного изменения направления вращения кометы.

Сейчас комета 41P/Туттля-Джакобини-Кресака удаляется от нас, но она вернется во внутреннюю часть Солнечной системы в 2028 году. Это даст ученым новый шанс разобраться в ее природе и поставить точку в спорах об инопланетных артефактах, которых на сегодня официально не обнаружено ни одного.