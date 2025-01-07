Первая комета 2025 года может осветить небо на следующей неделе, если не распадется раньше

Приготовьтесь к эпическому зрелищу, которое с большой вероятностью ожидает нас уже на следующей неделе, если комета C/2024 G3 засияет в небе. Этот объект, как и комету прошлого года, открыли с помощью телескопа ATLAS, поэтому иногда вы можете видеть их обоих под этим названием. Но это разные кометы с разными характеристиками. Вот все, что нужно знать.

Как это будет

Кометы – это особые объекты. Они состоят преимущественно изо льда, который под действием солнечного излучения разрушается и распадается на тысячи мелких частиц. Эти обломки создают длиннющий хвост, тянущийся за кометой и ярко сияющий, позволяя нам видеть его с Земли. К сожалению, именно этот факт означает, что кометы долго не живут: Солнце постепенно разрушает их, снимая материал слой за слоем, пока вся структура не распадется, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky And Telescope.

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Этот конкретный объект получил название C/2024 G3. Он пролетит мимо Земли без всякой угрозы для нас. Однако все может измениться, если ему не удастся пережить приближение с Солнцем с 13 января по 16 января. В этом случае обломки разлетятся в разные стороны и вполне могут однажды достичь Земли. Однако говорить об этом еще рано.

Как уже понятно, существует шанс, что комета разрушится еще до того, как станет хорошо видимой здесь, на Земле. Первоначальные расчеты орбиты показывали, что комета прилетела к нам из облака Оорта. По статистике, большинство меньших комет из этого огромного и далекого космического хранилища имеют дурную привычку распадаться во время сближения с Солнцем. Но дополнительные наблюдения уточнили орбиту и теперь указывают на то, что этот гость является "динамически старой" кометой. Другими словами, это не первое ее путешествие вокруг Солнца. Поэтому, поскольку она уже как минимум раз пережила это испытание 160 000 лет назад, вполне может сделать это снова.

Она приблизится к звезде на расстояние 13,5 миллионов километров. Ученые прогнозируют, что при ближайшем сближении комета достигнет звездной величины -5, что сделает ее ярче любой звезды в ночном небе, кроме самого Солнца, а также ярче Венеры. Рассеивание от пыли в коме и хвосте будет играть определенную роль в увеличении блеска.

Хотя только самые опытные наблюдатели и фотографы могут попытаться увидеть или сфотографировать ее в момент перигелия (ближайшая к Солнцу точка орбиты небесного тела), большинству из нас вообще будет лучше и безопаснее следить за кометой на изображениях коронографа LASCO C3. Комета пройдет через поле зрения коронографа 11-14 января.



C/2024 G3, сфотографирована 15 декабря. В этот момент она не видима невооруженным глазом / Фото Nick James, BAA

Лучшие шансы увидеть новую комету будут иметь жители Южного полушария. Для тех, кто находится севернее экватора, это будет сложной задачей. Ученые говорят, что наблюдатели до 40 градуса северной широты смогут видеть ее вблизи Солнца сразу после заката, но комета будет становиться слабее с течением суток, пока совсем не исчезнет за горизонтом. Но все, кто проживает выше, к сожалению, будут лишены такой роскоши. К сожалению, Украина находится несколько выше. Например, Крым начинается примерно на 44 градусе, а Одесская область – на 45-м.

Ожидается, что лучшие возможности для наблюдения продлятся до 20 января, когда ее блеск упадет примерно на две звездные величины.

Эта комета, вероятно, станет самой яркой в 2025 году. По прогнозам, кометы, видимые невооруженным глазом, больше не появятся на небе в этом году.