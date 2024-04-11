Во время солнечного затмения 8 апреля нашли и сфотографировали новую комету

Когда полмира наблюдало за солнечным затмением 8 апреля, астроном-любитель обнаружил на своих снимках маленькую комету в непосредственной близости от нашей звезды. Он успел сфотографировать объект.

По словам экспертов, это один из немногих случаев, когда кометы были замечены во время затмения. К сожалению, после того, как новый небесный объект был сфотографирован, он распался на мелкие части, прекратив свое существование под действием солнечного излучения. Однако комете успели дать название – SOHO-5008.

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Детали

За несколько часов до наступления полного затмения Ворачате Бунплод, астроном-любитель из Таиланда, обнаружил небольшую комету вблизи Солнца, но не визуально. Он заметил слабое возмущение, зафиксированное коронографом Солнечной и гелиосферной обсерватории NASA (SOHO).

Позже Карл Баттамс, астрофизик и специалист по вычислительной технике из Военно-морской исследовательской лаборатории США в Вашингтоне и руководитель проекта NASA "Солнечные кометы", предсказал, что крошечная комета будет видима для фотографов во время полной фазы затмения, когда небо не будет ослеплено солнечным светом. Он был прав.

Когда тень Луны проходила над Нью-Гемпширом, другой астроном-любитель Лин Цзисюань сфотографировал комету во время полного затмения. На новом изображении комета едва заметна как крошечное пятно на темном небе.



Линь Цзисюань сфотографировал новую комету из Нью-Гемпшира / Фото Lin Zixuan

Наземные наблюдения за кометами, приближающихся к Солнцу, чрезвычайно редки. Они возможны только во время затмений. Но в этот раз комета не была видима невооружённым глазом из-за своих мелких размеров.

Но на этом история SOHO-5008 не закончилась, ведь чуть позже комета, судя по всему, распалась, подойдя слишком близко к Солнцу – именно так завершают свою жизнь большинство комет. Ученые не знают, насколько большой была комета и как близко она подошла к звезде.

Весь процесс – от открытия до распада – занял всего 24 часа.



Новая комета SOHO-5008 была уничтожена Солнцем через несколько часов после окончания затмения / Фото ESA/NASA/SOHO/USNRL/LASCO C3



Комета была четко видна на коронографических изображениях / Фото NASA/SDO

SOHO-5008 была не единственной кометой, на которую охотились фотографы во время затмения. Ожидалось, что криовулканическая комета 12P/Понс-Брукса, также известная как "комета дьявола", также будет видима через камеру и, возможно, даже невооруженным глазом. Однако ее оказалось гораздо сложнее увидеть.