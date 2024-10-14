Не упустите шанса наблюдать чрезвычайно редкую комету: вот как смотреть и фотографировать

Комета C/2023 A3, открытая китайской обсерваторией в январе 2023 года, наконец подлетела достаточно близко к Солнцу, чтобы мы могли заметить ее яркий хвост. К счастью, она не распалась на куски и видима даже невооруженным глазом. Но чтобы хорошо все рассмотреть, следует придерживаться нескольких правил.

Астрономы более года следили за этой кометой в телескопы, а теперь она видима даже без дополнительных средств. Ее уникальность заключается в том, что она имеет очень вытянутую орбиту и прилетает к нам лишь раз в 80 000 лет. Последний раз ее видели еще неандертальцы, поэтому это уникальный шанс для всех нас насладиться этим зрелищем, пишет 24 Канал.

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Как смотреть

Прежде всего стоит отметить, что в Украине C/2023 A3 будет видима в Украине только с 13 по 15 октября . Южные регионы уже имели возможность увидеть редкую гостью, тогда как в западных областях небо вчера было в основном затянуто облаками.

. Южные регионы уже имели возможность увидеть редкую гостью, тогда как в западных областях небо вчера было в основном затянуто облаками. Хотя вчерашние фото показывают нам комету, сфотографированную в пределах населенных пунктов, все же лучший опыт вы сможете получить, если убежите подальше от светового загрязнения городов . Дайте немного времени вашим глазам, чтобы адаптироваться к темноте.

. Дайте немного времени вашим глазам, чтобы адаптироваться к темноте. Комета видима невооруженным глазом, но чтобы улучшить видимость, вы можете воспользоваться телескопом или биноклем.

Комета должна появиться в темное время суток в созвездии Девы, между Львом и Весами. Программы для наблюдения за звездами, такие как Sky Guide, помогут вам найти созвездие и саму комету.

Эксперты также советуют не смотреть прямо на комету. Вместо этого поверните голову примерно на 20 градусов от нее, что позволит самым чувствительным частям вашего глаза уловить слабый свет, который отражается от C/2023 A3.

Как лучше всего фотографировать комету

Если вы хотите сохранить память об этом зрелище, вот лучший способ это сделать.

Для начала вам понадобятся две вещи. Темная среда с минимальным световым загрязнением и штатив (или другой способ на время обездвижить ваш смартфон).

Зафиксируйте телефон на штатив и откройте приложение камеры.

Затем на экране выберите режим "Ночная съемка", что размещена, как правило, на нижней панели.

Астрофотография на Google Pixel

Астрофотография может захватить гораздо больше деталей, так же как и таймлапс. Проблема в том, что астрофотография доступна в основном только на Pixel благодаря его настраиваемым камерам. Приложения Google Камера, которые устанавливаются благодаря портированию на другие смартфоны, не имеют такого режима, ограничиваясь только ночной съемкой.

Чтобы запустить астрофотографию на вашем Pixel, установите телефон на штатив и убедитесь, что он стоит на устойчивой поверхности.

Через несколько секунд, оставаясь неподвижным, вы увидите, как на кнопке спуска затвора появится иконка со звездочками.

Осторожно коснитесь этой кнопки, и телефон начнет процесс, который может длиться до 4 минут.

После завершения съемки ваш телефон обработает изображение и экспортирует фотографию, а также таймлапс снимка, что особенно интересно для съемки в движении.

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Другие смартфоны

Хотя немного других телефонов на Android имеют специальные режимы для астрофотографии, вы все равно можете сделать хороший снимок с помощью стандартных ночных режимов. Большинство устройств, включая Samsung Galaxy, переходят в ночной режим автоматически, когда наступает темнота. Но такие смартфоны, как Xiaomi нуждаются в ручном переключении.

Если вы можете видеть комету невооруженным глазом, то стандартный ночной режим вашего телефона, вероятно, также сможет сделать изображение. Если же вы видите сияющий хвост A3 едва-едва, вам, скорее всего, придется погрузиться в ручной режим съемки и искать варианты с длинной экспозицией.

На современных устройствах Samsung Galaxy вы сможете получить доступ к длинной экспозиции двумя способами. В специальном режиме "Ночь" вы можете переключиться с автоматической экспозиции на "Max". Кроме того, вы можете погрузиться в режим "Pro" и увеличить "Скорость" до 5 или 6 секунд. Как и в случае с Pixel, для этого вам непременно понадобится штатив.

В смартфонах других брендов вам, вероятно, также будет доступен ночной режим с автоматическими настройками, а также профессиональный, где вы вручную можете выставлять показатели.