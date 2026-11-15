Ученые опечатали комнату, которую откроют только в 8113 году: что положили в Крипту Цивилизации

Странная компания для пива

Рядом с пивом в комнате лежат игрушка в виде Дональда Дака, конструктор Lincoln Logs, мухобойка и оригинальный сценарий фильма "Унесенные ветром". Есть там и записи голосов Адольфа Гитлера, Франклина Рузвельта, а также моряка Попая. Отдельно поставили аппарат, который должен научить английскому того, кто когда-нибудь попадет внутрь, пишет Daily Galaxy.

Adv

Комната носит название "Крипта цивилизации" и расположена под Университетом Оглторпа. Открыть ее разрешено только 28 мая 8113 года. До этого еще более 6 тысяч лет, а это дольше, чем вся письменная история человечества, предшествовавшая запечатыванию камеры.

Почему именно 8113 год?

За проектом стоял Торнвелл Джейкобс, священник, писатель и педагог. В 1915 году он заново основал Университет Оглторпа на севере Атланты, ведь первоначальное здание было разрушено Гражданской войной.

Реклама

В середине 1930-х Джейкобс изучал древнюю историю и заметил проблему: историки воссоздают войны, имена правителей и памятники, но повседневная жизнь ранних цивилизаций в основном остается загадкой. Древний Египет оставил чрезвычайно богатое наследие, однако Джейкобс понимал, что оно сохранилось почти случайно благодаря сухому климату страны. Он хотел чего-то более продуманного. По его мнению, его поколение имело "археологический долг" сохранить научное описание своего мира для людей далекого будущего.

В ноябре 1936 года Джейкобс изложил свою идею в журнале Scientific American. Дату он выбрал неслучайно. Тогда историки считали 4241 год до нашей эры, якобы начало египетского календаря, самой древней точной датой в истории. С этого года до 1936-го прошло 6177 лет. Прибавив столько же вперед, Джейкобс получил 8113 год нашей эры, а его поколение оказалось посередине этого отрезка.

Реклама

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Идея быстро пришлась публике по вкусу. В университет поступали предложения: некоторые практичные, такие как консервный нож и пара подвязок, другие – более причудливые. Один человек предложил сухой мартини с оливкой.

Вскоре компания Westinghouse взялась за похожий проект для Всемирной выставки 1939 года в Нью-Йорке. Она изготовила металлический контейнер в форме торпеды, рассчитанный на 5 тысяч лет под землей. Westinghouse назвала свое изобретение "капсулой времени", и это выражение почти сразу закрепилось в английском языке.

Бассейн, что стал гробницей

Найти место для хранения целой цивилизации было непросто. Джейкобс выбрал старый бассейн под залом Фиби Херст, гранитным зданием на скальном основании Аппалачей. Бассейн уже имел водонепроницаемый фундамент, а Джейкобс рассчитывал, что здание над ним простоит "от двух до пяти тысяч лет".

В период с 1937 по 1940 год рабочие превратили заброшенный бассейн в камеру длиной примерно 6 метров, шириной 3 метра и высотой 3 метра. Пол подняли с помощью бетона, а гранитные стены облицевали фарфоро-эмалевыми плитами на смоле. По рекомендации Национального бюро стандартов многие предметы упаковали в нержавеющие контейнеры со стеклянной облицовкой и заполнили азотом, чтобы замедлить разрушительное воздействие времени.

Реклама

Для сохранения огромного объема информации Джейкобс привлек изобретателя и фотографа Томаса Киммвуда Питерса. Вот он был единственным кинооператором, снявшим землетрясение в Сан-Франциско в 1906 году, работал на египетских археологических памятниках Карнак и Луксор и изобрел первую микрофильмовую камеру на 35-миллиметровую пленку для фотографирования документов.

Вместе со студентами Питерс три года фотографировал книги. В итоге собрали более 640 тысяч страниц микрофильмов с более чем 800 произведениями, среди которых Библия, Коран, "Илиада" Гомера и "Ад" Данте. Питерс не был уверен, что микрофильм сохранится на протяжении тысячелетий, поэтому добавил копии на тонком металле.

Попай, Гитлер и чемпион по вызову свиней

Книги составляли лишь часть замысла. Будущая цивилизация могла бы знать литературу 1930-х годов, но не представлять, что люди хранили дома, как развлекались и как звучали их голоса. Поэтому коллекция пополнилась более странными вещами: пишущей машинкой, кассовым аппаратом, радиоприемником и пятью телевизионными трубками. Также туда положили записи птичьих песен, толкушку для картофеля, кусок мыла в форме быка, шесть пластинок Арти Шоу, два манекена и содержимое женской сумочки.

Реклама

Особенно разнообразны были записи. Там были голоса Гитлера, Сталина, Муссолини, Чемберлена и Рузвельта, а также мультипликационного персонажа Попая и чемпиона по приманиванию свиней (соревнования по приманиванию свиней с помощью различных техник, в частности музыки, которые проводятся на сельскохозяйственных ярмарках в США).

Питерсу пришлось решить еще одну проблему: как люди 8113 года будут пользоваться этими материалами. Он оставил в камере проекторы, считыватели микрофильмов и устройства для воспроизведения записей. На случай, если в будущем не будет электричества, он положил генератор на ветровом приводе, а для чтения микрофильмов без техники – лупу с семикратным увеличением.

Одну категорию намеренно исключили: ни золота, ни серебра, ни украшений. Джейкобс и его команда не хотели, чтобы ценные вещи соблазнили кого-то взломать камеру до установленной даты. Все было пожертвовано неравнодушными людьми, в частности королем Швеции Густавом V и компанией Eastman Kodak.

Реклама

Опечатаны во время войны

Церемония запечатывания состоялась весной 1940 года. Установили радиомикрофоны, прибыли почетные гости, среди которых были мэр Атланты и генеральный почтмейстер США. Исторические свидетельства расходятся относительно точной даты: называют либо 25, либо 28 мая.

В Европе уже шла война, поэтому атмосфера была мрачной, и последние предметы, которые положили внутрь, отражали это: записи церемонии и стальная печатная форма газеты Atlanta Journal со страницами, где преобладали военные новости.

Джейкобс записал обращение к тем, кто когда-нибудь откроет камеру.

Мир собирается похоронить нашу цивилизацию навсегда, а здесь, в этом склепе, мы оставляем ее вам– сказал основатель проекта Торнвелл Джейкобс будущим поколениям.

После этого дверь заварили.

Спустя десятилетия склеп почти исчез из поля зрения общественности. В 1970 году студент Оглторпа Пол Гадсон наткнулся на него и вернул забытый проект в центр внимания. Спустя двадцать лет Гадсон помог создать Международное общество капсул времени на базе университета. В издании Книги рекордов Гиннеса 1990 года склеп признали первой успешной попыткой захоронить летопись цивилизации для будущих поколений. Сегодня посетители могут подойти к стальным дверям, но войти не могут.

Реклама

На церемонии запечатывания мэр Атланты Уильям Хартсфилд выразил практическую обеспокоенность: что будет, если по зданию нанесет авиаудар? Питерс особо не волновался. Он объяснил, что камера находится под толстым слоем камня, а взрыв лишь затолкнет ее глубже под землю.

"Ее просто похоронят глубже, и она сохранится еще лучше", – сказал Томас Питерс.