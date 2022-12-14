Часть роутеров перестанет работать для россиян и белорусов в рамках новых санкций

Бренд Meraki, принадлежащий американской компании Cisco, заблокирует свои роутеры у российских и белорусских пользователей. Причиной послужили санкции, к тому же уже не первые со стороны компании.

Как сообщает 24 канал, Meraki – это один из крупнейших в мире разработчиков облачных и сетевых решений. Она поставляет роутеры, точки доступа и другие сетевые устройства. В ноябре 2022 года компания без уведомления заблокировала все пользовательские профили и устройства россиян, но им удалось обойти запреты путем сокрытия реального IP-адреса. Этот способ работает пока только с точками доступа, но скоро даже эта лазейка будет закрыта.

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Что известно

В начале декабря компания временно сняла запрет, пишет российское издание CNews. Причины этого решения неизвестны, но вероятно, оно было принято, чтобы перейти от частичной блокировки, которая действовала не так, как задумывала Meraki, к полной и окончательной.

Таким образом, с 21 декабря 2022 года абсолютно все находящиеся в России сетевые устройства Meraki (роутеры и облачные точки доступа) будут отключены от облачных сервисов компании и заблокированы. Также они исчезнут из личного кабинета владельцев в облаке. Выключение оборудования будет производиться на основе данных о геолокации.

Российские и белорусские пользователи Meraki получили уведомления по электронной почте, где сказано, что устройства бренда будут заблокированы на уровне серверов и перестанут получать обновления прошивки. Бренд указывает, что действует согласно американскому законодательству и выполняет требования регуляторов и материнской компании Cisco.