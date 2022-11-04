Новые часы от Rolex способны работать даже на дне Марианской впадины

Компания Rolex выпустила сверхпрочные часы для дайверов и заявляет, что они смогут работать даже на глубине 11000 метров. Швейцарский производитель назвал новинку Oyster Perpetual Deepsea Challenge.

Основой для создания Deepsea Challenge стали экспериментальные часы на борту подводного аппарата, на котором кинорежиссер Джеймс Кэмерон совершил погружение в Марианскую впадину 10 лет назад.

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Характеристики новых часов

Новинка легче своего прототипа почти на треть и имеет колоссальный запас прочности, которого хватит, чтобы выдержать глубину в 15 километров, или нагрузку в 17 тонн .

. Диаметр корпуса – 50 миллиметров, а толщина – 23 миллиметра.

Изготовлен он из титана .

. Часы оснащены вращающимся безелем, а циферблат прикрывает сверхпрочное сапфировое стекло толщиной 9,5 миллиметра.

толщиной 9,5 миллиметра. Кроме этого, в механизм заведения встроен выпускной клапан, через который выходит попавший в часы гелий во время пребывания в барокамере. Это сберегает механизм от повреждения во время декомпрессии.

Конечно же, часы водонепроницаемы.

Сверхпрочные часы Oyster Perpetual Deepsea Challenge от Rolex / Фото Rolex

Внутри корпуса находится собственный механизм Rolex с 31 рубином и автоподзаводом, действующий от двунаправленного вечного ротора. Точность хода Deepsea Challenge составляет +/- 2 секунды в сутки. Метки на черном матовом циферблате изготовлены из 18-каратного золота с хромовой подсветкой.

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