Фабрика в космосе: почему наука ищет лекарство от рака на орбите Земли

Орбитальный флот лабораторий без экипажа

Как сообщает The Guardian, калифорнийская компания Varda Space Industries впервые вывела на высоту примерно 483 километра сразу три космических аппарата. Первые две капсулы стартовали 1 октября на одной ракете, а третья присоединилась к ним 20 октября. Пока в одной капсуле в условиях полной невесомости формируются кристаллы перспективных лекарств, в остальных двух тестируются теплозащитные материалы и навигационные системы для возвращения в атмосферу на гиперзвуковой скорости.

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Мы – первая компания в истории человечества, запустившая одновременно несколько коммерческих возвращаемых аппаратов, и по мере увеличения частоты запусков некогда "безумное будущее" производства продукции в космосе становится все более реальным– прокомментировал генеральный директор Varda Уилл Бруи.

Почему фармацевтике нужна микрогравитация

На Земле сила тяжести заставляет частицы в жидкостях оседать, а разница в плотности порождает конвекционные потоки. Эти факторы существенно мешают кристаллам расти равномерно и без внутренних дефектов.

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"Если удастся устранить эти эффекты, можно заставить кристаллы расти гораздо более упорядоченно", – заявила менеджер миссии по орбитальному производству британской организации Satellite Applications Catapult доктор Меганн Кристиан.

Для фармацевтической промышленности такая технология открывает возможность изменять форму, размер и структуру кристаллов активных веществ. Это напрямую определяет растворимость и стабильность препаратов. Благодаря кристаллизации на орбите некоторые лекарства от онкологических заболеваний, которые раньше вводили только через капельницы, можно превратить в обычные подкожные инъекции.

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Не только медицина, но и полупроводники

Аналогичные преимущества микрогравитация обеспечивает при создании графеновых структур и полупроводников для электромобилей и смартфонов. Исследователи десятилетиями проводили эксперименты на Международной космической станции, однако МКС создавалась в первую очередь как научная лаборатория, а не как завод. Кроме того, присутствие астронавтов создает лишние вибрации и загрязнения, мешающие сверхточным процессам.

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Именно поэтому автономные капсулы Varda выводятся на орбиту ракетами-носителями SpaceX без экипажа. После завершения реакций аппарат отстыковывается, сходит с орбиты и спускается на парашюте в безлюдную зону Земли. Компания запланировала еще 7 миссий на 2027 год и 10 полетов на 2028 год.

Параллельно британская компания Space Forge разрабатывает проект ForgeStar-1 для выращивания полупроводниковых заготовок, а стартап BioOrbit тестирует орбитальные микролаборатории. Несмотря на снижение стоимости космических запусков, производителям еще предстоит доказать регулирующим органам надежность и коммерческую окупаемость регулярных космических поставок.