Фабрика в космосі: чому наука шукає ліки від раку на орбіті Землі

Орбітальний флот лабораторій без людей

Як повідомляє The Guardian, каліфорнійська компанія Varda Space Industries уперше вивела на висоту приблизно 483 кілометри одразу три космічні апарати. Перші дві капсули стартували 1 жовтня на одній ракеті, а третя приєдналася до них 20 жовтня. Поки в одній капсулі у повній невагомості формуються кристали перспективних ліків, інші дві тестують теплозахисні матеріали та навігаційні системи для повернення в атмосферу на гіперзвуковій швидкості.

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Ми перша компанія в історії людства, яка запустила кілька комерційних апаратів повернення одночасно, і в міру зростання частоти запусків колись "божевільне майбутнє" виробництва продукції в космосі стає дедалі реальнішим– прокоментував генеральний директор Varda Вілл Бруї.

Чому фармацевтиці потрібна мікрогравітація

На Землі сила тяжіння змушує частинки в рідинах осідати, а різниця в густині породжує конвекційні потоки. Ці фактори суттєво заважають кристалам рости рівномірно та без внутрішніх дефектів.

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"Якщо ви здатні усунути ці ефекти, ви можете змусити кристали рости набагато впорядкованіше", – заявила менеджерка місії з орбітального виробництва британської організації Satellite Applications Catapult докторка Меганн Крістіан.

Для фарміндустрії така технологія відкриває можливість змінювати форму, розмір і структуру кристалів активних речовин. Це напряму визначає розчинність і стабільність препаратів. Завдяки кристалізації на орбіті деякі ліки проти онкологічних захворювань, які раніше вводили лише через крапельниці, можна перетворити на звичайні підшкірні ін'єкції.

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Не тільки медицина, а й напівпровідники

Аналогічні переваги мікрогравітація забезпечує під час створення графенових структур і напівпровідників для електромобілів та смартфонів. Дослідники десятиліттями експериментували на Міжнародній космічній станції, однак МКС створювали передусім як наукову лабораторію, а не завод. Крім того, присутність астронавтів створює зайві вібрації та забруднення, що заважають надточним процесам.

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Саме тому автономні капсули Varda виводять на орбіту носіями SpaceX без екіпажу. Після завершення реакцій апарат відстиковується, сходить з орбіти та спускається на парашуті у безлюдну зону Землі. Компанія запланувала ще 7 місій на 2027 рік і 10 польотів на 2028 рік.

Паралельно британська компанія Space Forge розробляє проєкт ForgeStar-1 для вирощування напівпровідникових заготовок, а стартап BioOrbit тестує орбітальні мікролабораторії. Попри зниження вартості космічних пусків, виробникам ще належить довести регуляторам надійність і комерційну окупність регулярних космічних постачань.