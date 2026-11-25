Что решили присяжные

Суд в Бруклине признал Huawei виновной в банковском и телефонном мошенничестве, нарушении санкций и сговоре с целью хищения коммерческих тайн американских компаний. В то же время присяжные оправдали компанию по двум пунктам: в сговоре с целью воспрепятствования правосудию и в рэкетирском сговоре. Второй пункт обвинял Huawei в том, что она действовала как преступная организация, пишет Reuters.

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Дело началось еще в 2018 году. В следующем году правительство США внесло Huawei в торговый "черный список", что ограничило ее доступ к американским технологиям. Американские власти опасались, что компания представляет угрозу национальной безопасности. Процесс длился более двух месяцев, обвинение вызвало более 60 свидетелей, защита – 15.

Судья Энн Доннелли огласит приговор 14 сентября 2027 года. Какое наказание ждет компанию, пока неизвестно.

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Как началось дело

В декабре 2018 года в Канаде по ордеру США задержали финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, дочь основателя компании. Это вызвало дипломатический кризис между США, Китаем и Канадой. Ее тайно обвинили в том, что она ввела в заблуждение банкира HSBC относительно бизнеса Huawei в Иране. Компания могла проводить доллары через Иран, несмотря на американские санкции.

Мэн почти три года боролась против экстрадиции. Затем она заключила соглашение об отсроченном судебном преследовании, и обвинения с нее сняли. Женщина вернулась в Китай, где ее встретили как героиню. На суде она не давала показаний, но давал показания банкир HSBC, с которым она встречалась в 2013 году. В 2018 году в обвинительном заключении речь шла об обмане HSBC, Standard Chartered и BNP Paribas.

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В 2020 году к делу были добавлены новые обвинения в сговоре с целью похищения технологий американских компаний в течение двух десятилетий.

Что доказывали обвинители

Прокуроры утверждали, что Huawei похитила исходный код Cisco для своих маршрутизаторов и антенную технологию компании Quintel. Они также заявили, что компания наняла профессора, чтобы получить доступ к плате разработчика полупроводников CNEX. Android Authority добавляет к этому списку Motorola.

Присяжные посмотрели видео, на котором, по словам прокуроров, сотрудник Huawei прячет часть тестового робота T-Mobile в рюкзак. Они также услышали, что инженер компании пробрался на стенд Fujitsu на выставке и сфотографировал устройство. Кроме того, прокуроры показали заявление к соглашению Мэн, в котором она признала, что предоставляла HSBC ложные сведения о работе компании в Иране. Прокурор Мередит Арфа напомнила присяжным, что после вопросов СМИ о деятельности Huawei в Иране начали задавать вопросы и банки.

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"Едва ли какие-либо преступления столь же серьезны, как продолжающаяся десятилетиями практика Huawei, которая угрожает национальной безопасности США, нарушает неприкосновенность американской торговли и препятствует исполнению законов США"– прокомментировал прокурор США Джозеф Ноцелла.

Что говорят Huawei и Пекин

Защита утверждала, что HSBC и другие банки знали о бизнесе Huawei в Иране и соревновались за право сотрудничества с ней. Адвокат Брайан Геберлиг заявил, что обвинение "избирательно подобрало" несколько разрозненных эпизодов для доказательства двадцатилетнего сговора. По его словам, компания добилась успеха благодаря упорному труду и инвестициям в исследования.

В собственном заявлении Huawei написала, что пять споров о коммерческих тайнах, на которые ссылались прокуроры, были гражданскими делами. Их разрешили в течение последних двадцати лет. Ни один суд ранее не признавал компанию виновной в умышленном присвоении интеллектуальной собственности и не обязывал выплачивать компенсацию за это. Android Authority отмечает, что Huawei может выплатить миллиарды долларов штрафов.

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Официальный Пекин также отреагировал. Пресс-секретарь МИД Китая Го Цзякунь сообщил, что страна решительно против давления на китайские компании и поддерживает их в защите своих прав.

Huawei планирует подать апелляцию после оглашения приговора в 2027 году.

Что это означает для смартфонов Huawei

С 2019 года Huawei не может продавать смартфоны в США: тогда администрация Дональда Трампа внесла компанию в Список организаций Министерства торговли. Google также запретила компании использовать свои сервисы на новых устройствах. Android Authority считает, что приговор еще больше затруднит возвращение Huawei на американский рынок, если у нее все еще были такие надежды.

Ранее представитель компании Ричард Юй говорил, что доля Huawei на мировом рынке смартфонов "когда-то была первой". Теперь она продает за пределами Китая лишь несколько миллионов устройств в год и пытается шаг за шагом возвращаться на зарубежные рынки.

Эксперты отмечают, что дело не подорвало бизнес Huawei: компания диверсифицировалась и стала одним из ключевых игроков в развитии искусственного интеллекта в Китае. В ней работает более 200 тысяч человек, она ведет деятельность примерно в 170 странах.