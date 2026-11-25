Що вирішили присяжні

Суд у Брукліні визнав Huawei винною в банківському та телефонному шахрайстві, порушенні санкцій і змові з метою викрадення комерційних таємниць американських компаній. Водночас присяжні виправдали компанію за двома пунктами: у змові з метою перешкодити правосуддю та у рекетирській змові. Другий пункт звинувачував Huawei в тому, що вона діяла як злочинна організація, пише Reuters.

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Справа почалася ще у 2018 році. Наступного року уряд США додав Huawei до торговельного "чорного списку", який обмежив її доступ до американських технологій. Американська влада побоювалася, що компанія загрожує національній безпеці. Процес тривав понад два місяці, обвинувачення викликало понад 60 свідків, захист – 15.

Суддя Енн Доннеллі оголосить вирок 14 вересня 2027 року. Яке покарання чекає на компанію, поки невідомо.

Як почалася справа

У грудні 2018 року в Канаді за ордером США затримали фінансову директорку Huawei Менг Ваньчжоу, доньку засновника компанії. Це спричинило дипломатичну кризу між США, Китаєм і Канадою. Її таємно звинуватили в тому, що вона ввела в оману банкіра HSBC щодо бізнесу Huawei в Ірані. Компанія могла проводити долари через Іран попри американські санкції.

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Менг майже три роки боролася проти екстрадиції. Потім вона уклала угоду про відкладене переслідування, і звинувачення з неї зняли. Жінка повернулася до Китаю, де її зустріли як героїню. На суді вона не свідчила, але свідчив банкір HSBC, з яким вона зустрічалася у 2013 році. У 2018 році в обвинуваченні йшлося про обман HSBC, Standard Chartered і BNP Paribas.

У 2020 році до справи додали нові звинувачення в змові з метою викрасти технології американських компаній протягом двох десятиліть.

Що доводило обвинувачення

Прокурори стверджували, що Huawei викрала початковий код Cisco для своїх маршрутизаторів і антенну технологію компанії Quintel. Вони також заявили, що компанія найняла професора, аби отримати доступ до плати розробника напівпровідників CNEX. Android Authority додає до цього списку Motorola.

Присяжні дивилися відео, на якому, за словами прокурорів, працівник Huawei ховає частину тестового робота T-Mobile до рюкзака. Вони також почули, що інженер компанії пробрався на стенд Fujitsu на виставці й сфотографував пристрій. Окрім того, прокурори показали заяву до угоди Менг, у якій вона визнала, що давала HSBC неправдиві відомості про роботу компанії в Ірані. Прокурорка Мередіт Арфа нагадала присяжним, що після запитань медіа до діяльності Huawei в Ірані почали ставити запитання й банки.

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Мало які злочини є такими ж серйозними, як практика Huawei, що триває десятиліттями й загрожує національній безпеці США, порушує недоторканність американської торгівлі та перешкоджає виконанню законів США– прокоментував прокурор США Джозеф Ноцелла.

Що кажуть Huawei і Пекін

Захист стверджував, що HSBC та інші банки знали про бізнес Huawei в Ірані й конкурували за співпрацю з нею. Адвокат Браян Геберліг заявив, що обвинувачення "вибірково добрало" кілька розрізнених епізодів для доказу двадцятирічної змови. За його словами, компанія досягла успіху завдяки наполегливій праці та інвестиціям у дослідження.

У власній заяві Huawei написала, що п'ять суперечок про комерційні таємниці, на які посилалися прокурори, були цивільними справами. Їх вирішили впродовж останніх двадцяти років. Жоден суд раніше не визнавав компанію винною в умисному привласненні інтелектуальної власності й не зобов'язував виплатити відшкодування за це. Android Authority зазначає, що Huawei може сплатити мільярди доларів штрафів.

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Офіційний Пекін також відреагував. Речник МЗС Китаю Го Цзякунь повідомив, що країна рішуче проти тиску на китайські компанії та підтримує їхній захист своїх прав.

Huawei планує подавати апеляцію після оголошення вироку у 2027 році.

Що це означає для смартфонів Huawei

З 2019 року Huawei не може продавати смартфони в США: тоді адміністрація Дональда Трампа додала її до Списку організацій Мінторгу. Google також заборонила компанії використовувати свої сервіси на нових пристроях. Android Authority вважає, що вирок ще більше ускладнить повернення Huawei на американський ринок, якщо вона все ще мала такі надії.

Раніше представник компанії Річард Юй казав, що частка Huawei на світовому ринку смартфонів "колись була першою". Тепер вона продає за межами Китаю лише кілька мільйонів пристроїв на рік і намагається повертатися на зовнішні ринки крок за кроком.

Експерти зазначають, що справа не підірвала бізнес Huawei: компанія диверсифікувалася та стала одним із ключових гравців у китайському розвитку штучного інтелекту. У ній працює понад 200 тисяч людей, вона діє приблизно в 170 країнах.