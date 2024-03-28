Видео подрыва Крымского моста конспирологи выдают за недавнее разрушение моста в Балтиморе

В начале этой недели в американском городе Балтимор упал мост. Момент аварии попал на камеру, которая транслировала прямой эфир на YouTube. Почти сразу по интернету начали распространяться теории заговора и различные версии случившегося, хотя на видео четко видно контейнеровоз, который, потеряв управление, врезался в опору.

Несмотря на видеодоказательства многие считают, что все это подделка, и именно они знают истинную причину инцидента. Среди многочисленных теорий, которые издание Gizmodo собрало в подборку, выделяется одна. Ее автор опубликовал запись момента взрыва на Крымском мосту, а десятки неосведомленных пользователей интернета подхватили эту ложь и понесли на свои страницы в репостах.

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Новая теория заговора

Анонимный пользователь интернета с ником @cackenbools и (конечно же) синей галочкой верификации опубликовал в твиттере то, что он назвал "альтернативным углом обзора". На настоящей записи аварии камера видит мост сбоку и на расстоянии. В этом же якобы альтернативном угле камера установлена на мосту. Но на самом деле это так называемый Крымский мост, который Россия незаконно построила, соединив таким образом свои территории с оккупированным украинским Крымом.



"Другой ракурс на мосту Фрэнсиса Скотта Ки показывает большой взрыв", – написал @cackenbools в своем посте / Скриншот 24 Канала

Все это можно было бы принять за глупую шутку и троллинг, если бы не одно "но". На момент написания этого материала, обманчивый твит собрал 7 тысяч лайков и 2 тысячи ретвитов. Многие из тех, кто опубликовал сообщение у себя, справедливо указал в комментарии, что это фейк, однако можно заметить немало людей, которые поверили, что это правда.

Интересно, что впоследствии под этой публикацией появился комментарий от Community Notes, в котором указывается: "Это атака на Крымский мост, и она не имеет ничего общего с мостом Фрэнсиса Скотта Ки". Однако это не мешает пользователям продолжать распространять ложь.

После того как Community Notes добавили свое исправление, @cackenbools ретвитнул свой же твит с роликом взрыва и написал: "Знаете, они до сих пор не выяснили, кто взорвал Керченский мост. Я думаю, что это были сингапурцы". А потом добавил: "Хотя это могут быть и таджики". Дело в том, что судно Dali, которое и разрушило мост в Балтиморе, плыло под сингапурским флагом.

Напомним, видео, которое распространяют под видом балтиморского моста, было снято в 2022 году и показывает Крымский мост через Керченский пролив. Тогда камеры зафиксировали огромный взрыв.

Момент взрыва на Крымском мосту: видео

На записи инцидента в Балтиморе хорошо видно большую часть моста Фрэнсиса Скотта Ки. Можно легко увидеть, что никакого взрыва там не было, а особенно взрыва таких масштабов.

Момент разрушения моста в Балтиморе: видео

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Другие теории заговора о причинах разрушения моста

Если вы думали, что это единственный "украинский след" в этой истории, то подождите. В другой лжи утверждается, что обвал моста был украинским заговором против Америки. Сайт ZeroHedge поделился скриншотом, который якобы показывает, что капитаном судна Dali под сингапурским флагом, которое вызвало обрушение моста, был человек из Украины.



Скриншот, который якобы доказывает украинский след / Скриншот ZeroHedge

Это позволило любителям теорий заговоров разгуляться в своих идеях и предположениях. Однако позже Шаян Сардаризаде из BBC сообщил, что экипаж судна состоял из 22 человек, и все они были из Индии.

Согласно данным журналистов, в 2016 году на Dali около пяти месяцев действительно был капитан-украинец, но это уже давно не так. Неясно, является ли фотография якобы украинского капитана настоящей или поддельной (возможно, сгенерированной ИИ), но ясно одно: сам скриншот является фейком, поскольку оригинальная страница со списком экипажа корабля выглядит не так.

Среди других теорий заговора есть такие: