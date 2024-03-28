Попри відеодокази багато хто вважає, що все це підробка, і саме вони знають справжню причину інциденту. Серед численних теорій, які видання Gizmodo зібрало в підбірку, виділяється одна. Її автор опублікував запис моменту вибуху на Кримському мосту, а десятки необізнаних користувачів інтернету підхопили цю брехню й понесли на свої сторінки у репостах.

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Нова теорія змови

Анонімний користувач інтернету з ніком @cackenbools та (звісно ж) синьою галочкою верифікації опублікував у твітері те, що він назвав "альтернативним кутом огляду". На справжньому записі аварії камера бачить міст збоку й на відстані. У цьому ж нібито альтернативному куті камера встановлена на мосту. Але насправді це так званий Кримський міст, який Росія незаконно побудувала, з'єднавши таким чином свої території з окупованим українським Кримом.



"Інший ракурс на мосту Френсіса Скотта Кі показує великий вибух", – написав @cackenbools у своєму дописі / Скриншот 24 Каналу

Усе це можна було би прийняти за дурний жарт і тролінг, якби не одне "але". На момент написання цього матеріалу, оманливий твіт зібрав 7 тисяч уподобань та 2 тисячі ретвітів. Багато хто з тих, хто опублікував допис у себе, справедливо вказав у коментарі, що це фейк, однак можна помітити чимало людей, котрі повірили, що це правда.

Цікаво, що згодом під цією публікацією з'явився коментар від Community Notes, у якому вказується: "Це атака на Кримський міст, і вона не має нічого спільного з мостом Френсіса Скотта Кі". Однак це не заважає користувачам продовжувати поширювати брехню.

Після того, як Community Notes додали своє виправлення, @cackenbools ретвітнув свій же твіт з роликом вибуху і написав: "Знаєте, вони досі не з'ясували, хто підірвав Керченський міст. Я думаю, що це були сінгапурці". А потім додав: "Хоча це можуть бути і таджики". Річ у тім, що судно Dali, яке й зруйнувало міст у Балтіморі, плило під сінгапурським прапором.

Нагадаємо, відео, яке поширюють під виглядом балтіморського моста, було зняте у 2022 році й показує Кримський міст через Керченську протоку. Тоді камери зафіксували величезний вибух.

Момент вибуху на Кримському мосту: відео

На записі інциденту в Балтіморі добре видно велику частину моста Френсіса Скотта Кі. Можна легко побачити, що жодного вибуху там не було, а особливо вибуху таких масштабів.

Момент руйнування моста у Балтіморі: відео

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Інші теорії змови про причини руйнування моста

Якщо ви думали, що це єдиний "український слід" у цій історії, то зачекайте. В іншій брехні стверджується, що обвал мосту був українською змовою проти Америки. Сайт ZeroHedge поділився скриншотом, який нібито показує, що капітаном судна Dali під сінгапурським прапором, яке спричинило обвалення мосту, була людина з України.



Скриншот, який нібито доводить український слід / Скриншот ZeroHedge

Це дозволило любителям теорій змов розгулятися в своїх ідеях і припущеннях. Однак пізніше Шаян Сардарізаде з BBC повідомив, що екіпаж судна складався з 22 осіб, і всі вони були з Індії.

Згідно з даними журналістів, у 2016 році на Dali близько п'яти місяців дійсно був капітан-українець, але це вже давно не так. Неясно, чи є фотографія нібито українського капітана справжньою чи підробною (можливо, згенерованою ШІ), але ясно одне: сам скриншот є фейком, оскільки оригінальна сторінка зі списком екіпажу корабля виглядає не так.

Серед інших теорій змови є такі: