Цей міст є частиною автомагістралі. Рятувальники повідомили, що на місці велика кількість жертв.

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Що відомо про інцидент

Близько 01:30 за місцевим часом очевидець зателефонував у службу 911 й повідомив про інцидент у районі мосту "Френсіса Скотта Кі", скорочено "Кі-Брідж".

Виявилось, що в міст врізалось "велике судно", внаслідок чого він звалився в річку Патапсько.

Момент завалу мосту: дивіться відео

Це об'єкт є частиною головної автомагістралі. Його довжина складає 3 кілометри й він є частиною шосе 695, що огинає Балтімор.

Наразі пожежна служба у співпраці з Береговою охороною США та іншими агентствами Меріленду проводять рятувальну операцію.

За даними відстеження суден, у міст врізався контейнеровоз Dali під сінгапурським прапором. Судно завдовжки 300 метрів прямувало до Коломбо на Шрі-Ланці.

Людей шукають у річці

Представник міської пожежної охорони Балтімора підтвердив, що обвал мосту в Балтіморі є "подією з великою кількістю жертв".

Місцева поліція також підтвердила, що у річку впали люди.

Передбачається, що під час завалу мосту у воду впали близько 20 робітників. Про це повідомив начальник служби зв'язку міської пожежної охорони Балтімора. За його словами, ситуація, швидше за все, зміниться у міру появи більш детальної інформації.

Видання BBC зауважує, що якщо влада оголосила інцидент "подією з масовими жертвами", отже це надзвичайно серйозно.