Демократия not found: страница о Конституции США исчезла с сайта Белого дома

Дональд Трамп вступил в должность президента, быстро издав ряд указов, которые многие называют незаконными. Он также немедленно внес многочисленные изменения в аккаунты в социальных сетях и на государственных сайтах, подконтрольных его администрации. Одно из самых больших изменений, привлекшее внимание американцев, встречает буквально на сайте Белого дома: оттуда исчезла страница о Конституции.

Теперь каждый, кто гуглит Конституцию США и переходит по ссылке на сайт Белого дома, видит ошибку 404. На момент написания этого материала адрес все еще был недоступен. Вы можете отслеживать доступность страницы по этой ссылке, пишет 24 Канал.

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Что известно

На сайте Белого дома есть раздел, который рассказывает посетителям о государственном устройстве США, включая судебную, исполнительную и законодательную ветви власти, а также о президентах, их семьи и правительство страны. Оттуда вы можете перейти на различные дополнительные страницы, в том числе и на ссылку под названием "Конституция", где было кратко описано историю ее создания и ратификации. Эта страница содержала не непосредственно сам текст Конституции, а что-то вроде энциклопедических данных о ней.

До 20 января 2025 года каждый мог прочитать этот справочный текст, который был абсолютно нейтральным и не содержал каких-либо предубеждений относительно любой из партий. Он, как отмечают американские СМИ, "был внепартийным и читался как все, что вы можете встретить в учебнике средней школы о правительстве".

Теперь вместо него сайт выдает ошибку 404. Сайт, как он выглядел при президентстве Джо Байдена, теперь доступен только на Wayback Machine, то есть в интернет-архиве, который сохраняет страницы в том виде, в котором они были в определенные моменты времени.

Это вызвало большое возмущение со стороны пользователей соцсетей. Первой об этом заговорила Мерседес Чандлер, Instagram-блогер, что, судя по всему, за Трампа не голосовала:

Может ли кто-то из движения MAGA, пожалуйста, объяснить мне, как партия, которая утверждает, что заботится о Конституции, удалила ее с веб-сайта? Это потому, что вы не хотите, чтобы мы знали, что в ней?

– сказала Чандлер.

Очевидно, что страница исчезла для того, чтобы внести в нее какие-то изменения. Какие именно – пока сказать невозможно. Так же невозможно сказать, вернется ли она вообще.

Что еще

В понедельник администрация Трампа также внесла изменения в ряд других сайтов, контролируемых федеральным правительством, в частности, удалила сайт reproductiverights.gov, который касался репродуктивных прав.

Ресурс был запущен в 2022 году Министерством здравоохранения и социальных служб США при президенте Байдене для предоставления американцам информации о контроле рождаемости и абортах после того, как Верховный суд США отменил право на аборт на федеральном уровне в знаковом деле "Доббс против Организации женского здоровья Джексона".

На страницах сайта, например, можно было узнать, что работодатели обязаны покрывать доступ к медицинским услугам, таких как контроль за рождаемостью, в соответствии с Законом о доступном медицинском обслуживании — факт, который сейчас оспаривается в суде.

Аккаунты в социальных сетях, подконтрольные Белому дому, также внесли изменения в полдень в понедельник, включая аккаунты на X, Facebook и даже менее известных сайтах, таких как Flickr.