ЕС вводит новые правила для регулирования контента в Telegram

В ответ на растущее беспокойство относительно распространения незаконного контента в Telegram, Европейский Союз принял меры для усиления надзора за популярным приложением для обмена сообщениями.

Этот шаг связан с тем, что отсутствие модерации на платформе привело к тому, что ею пользуются не только обычные люди, но и экстремисты и террористы.

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Что изменится

Согласно новым правилам, интернет-платформы, такие как Telegram, обязаны бороться с незаконным контентом и дезинформацией. В рамках этих усилий Закон ЕС о цифровых услугах (DSA) обязывает крупные ИТ-компании, работающие на территории блока, назначить официального представителя в одной из стран-членов. Через этого представителя национальные регуляторы будут контролировать соблюдение правил модерации контента.

Компания Telegram выбрала своим европейским представителем брюссельскую фирму European Digital Services Representative (EDSR). Таким образом, бельгийский регулятор, Институт почтовых и телекоммуникационных технологий (BIPT), будет осуществлять надзор за деятельностью Telegram.

BIPT получит необходимые полномочия для надзора за мессенджером в ближайшие недели, после публикации законодательства, вводящего режим DSA.

Telegram, который изначально позиционировался как мессенджер, ставящий на первое место конфиденциальность в общении, вырос и обслуживает более 800 миллионов пользователей ежемесячно по всему миру. Однако регуляторные органы уверяют, что на платформе стремительно распространяются экстремистские идеологии и киберпреступность.

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Столкнувшись с проблемой налаживания эффективной модерации контента и предотвращения незаконной деятельности, Telegram рискует получить значительные штрафы от бельгийского регулятора, если не будет придерживаться новых правил.

DSA имеет целью навести порядок в интернете, балансируя между свободой слова и необходимостью защиты общественных интересов.