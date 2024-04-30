Об этом заявила председатель Рады Ольга Герасимьюк. Она признала, что Telegram является удобной платформой, однако государственную коммуникацию необходимо переводить на другие мессенджеры.

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Хотя Telegram и является очень удобной формой коммуникации, но официальные лица и официальные государственные организации должны быть вне Telegram, и надо этот запрет немедленно вводить,

– заявила руководительница.

Регуляция Telegram

Она также рассказала, что Нацсовет работает с европейскими партнерами для того, чтобы внести Telegram в перечень цифровых платформ, которые подлежат регуляции. Тогда платформы могут быть оштрафованными в случаях нарушения законодательства.

Герасимьюк также прокомментировала действия разведывательных органов в Telegram. По ее словам, это "решать им".

Это (Telegram, – 24 Канал) лишь один из механизмов получения информации. Но государство старается сделать все, чтобы наладить контакты с цифровыми платформами. Я думаю, что понемногу надо все же переводить официальную коммуникацию в другие мессенджеры,

– подытожила она.

Обратите внимание! Владимир Зеленский ранее также отмечал, что оккупанты пытаются давить на украинцев в телеграмме и тиктоке. Тогда президент подчеркнул, что Украине нужно работать на опережение и распространять правду о войне.

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