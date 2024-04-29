Информация об их блокировке появилась вечером 28 апреля. Все заблокированные телеграм-боты были связаны с передачей информации о передвижении вражеских сил или касались координации с движением сопротивления на оккупированных территориях.
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Телеграм-боты возобновили работу
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что официальные украинские телеграм-боты, что помогали в борьбе с российской агрессией, возобновили работу. Так, ресурсы ГУР МО, СБУ, а также официальный бот "єВорог" возобновили работу.
Однако следует помнить, что враг– коварный. Россияне в сети создают десятки псевдоботов, ботов-двойников, через которые может распространять дезинформацию или собирать личные данные. Поэтому нужно пользоваться только официальными телеграм-ботами:
- "еВорог" (официальный бот Минцифры @evorog_bot);
- Stop Russian War (официальный бот СБУ @stop_russian_war_bot);
- Главный бот разведки (официальный телеграм-бот ГУР МО @gur_official_bot).