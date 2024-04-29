Інформація про їхнє блокування з'явилася увечері 28 квітня. Усі заблоковані телеграм-боти були пов'язані з передаванням інформації про пересування ворожих сил або стосувалися координації з рухом опору на окупованих територіях.

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Телеграм-боти відновили роботу

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що офіційні українські телеграм-боти, що допомагали у боротьбі з російською агресією, відновили роботу. Так, ресурси ГУР МО, СБУ, а також офіційний бот "єВорог" відновили роботу.

Однак варто пам'ятати, що ворог – підступний. Росіяни у мережі створюють десятки псевдоботів, ботів-двійників, через які може поширювати дезінформацію або збирати особисті дані. Тому треба користуватися лише офіційними телеграм-ботами:

"єВорог" (офіційний бот Мінцифри @evorog_bot);

Stop Russian War (офіційний бот СБУ @stop_russian_war_bot);

Бот розвідки (офіційний телеграм-бот ГУР МО @gur_official_bot).

Зверніть увагу! У Центрі також поділилися, що перевірити бот можна за посиланням. Ботчекер допоможе визначити, чи справжній телеграм-бот, чи двійник російських окупантів.