Про це заявила голова Ради Ольга Герасим'юк. Вона визнала, що Telegram є зручною платформою, проте державну комунікацію необхідно переводити на інші месенджери.

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Хоча Telegram і є дуже зручною формою комунікації, але офіційні особи та офіційні державні організації повинні бути поза Telegram, і треба цю заборону негайно запроваджувати,

– заявила очільниця.

Регуляція Telegram

Вона також розповіла, що Нацрада працює з європейськими партнерами для того, щоби внести Telegram у перелік цифрових платформ, які підлягають регуляції. В такому разі платформи можуть бути оштрафованими у випадках порушення законодавства.

Герасим'юк також прокоментувала дії розвідувальних органів у Telegram. За її словами, це "вирішувати їм".

Це (Telegram, – 24 Канал) лише один з механізмів отримання інформації. Але держава старається зробити все, щоб налагодити контакти з цифровими платформами. Я думаю, що потроху треба все ж таки переводити офіційну комунікацію до інших месенджерів,

– підсумувала вона.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський раніше також зауважував, що окупанти намагаються тиснути на українців у телеграмі та тіктоці. Тоді президент наголосив, що Україні потрібно працювати на випередження та поширювати правду про війну.

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