Космическое путешествие Ax-4 завершено: экипаж из четырех стран вернулся на Землю

Недавно завершилась уникальная космическая миссия Ax-4, организованная компанией Axiom Space. Экипаж из четырех астронавтов, представлявших разные страны, успешно вернулся на Землю после пребывания на Международной космической станции (МКС).

В конце июня корабль Crew Dragon от компании SpaceX доставил экипаж миссии Ax-4 на МКС. Эта частная инициатива, которую организовала Axiom Space из Хьюстона, объединила астронавтов из разных уголков мира. Их путешествие завершилось приводнением капсулы Crew Dragon в Тихом океане у побережья Калифорнии, информирует 24 Канал со ссылкой на публикацию CEO SpaceX Гвенн Шотвелл в X.

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Миссию возглавляла Пегги Уитсон, бывшая астронавтка NASA, которая уже имела рекорд по продолжительности пребывания в космосе среди американских астронавтов. Во время Ax-4 она увеличила свой личный рекорд с 675 до 695 дней в целом.

Остальные члены экипажа – Шубханшу Шукла из Индии, Тибор Капу из Венгрии и Славош Узнански-Висневский из Польши – впервые побывали в космосе, став первыми представителями своих стран на орбите в новейшей истории.

Кто эти астронавты?

Пегги Уитсон – опытная астронавтка, которая сейчас возглавляет программу пилотируемых полетов в Axiom Space. Ее вклад в космические исследования впечатляет, ведь она провела в космосе почти два года своей жизни.

– опытная астронавтка, которая сейчас возглавляет программу пилотируемых полетов в Axiom Space. Ее вклад в космические исследования впечатляет, ведь она провела в космосе почти два года своей жизни. Шубханшу Шукла – пилот Военно-воздушных сил Индии, выбран Индийской организацией космических исследований (ISRO) для будущего пилотируемого полета на собственной ракете, запланированного на 2027 год .

– пилот Военно-воздушных сил Индии, выбран Индийской организацией космических исследований (ISRO) для будущего пилотируемого полета на собственной ракете, запланированного на 2027 год . Тибор Капу – участник венгерской космической программы HUNOR, представляющий свою страну в новой эре космических путешествий .

– участник венгерской космической программы HUNOR, представляющий свою страну в новой эре космических путешествий . Славош Узнански-Висневский – польский астронавт из резерва Европейского космического агентства (ESA), который также сделал исторический шаг для своей страны.



Экипаж Ax-4 / Фото SpaceX

Как проходила миссия Ax-4?

Старт миссии состоялся 26 июня, когда ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon поднялась в небо из Космического центра Кеннеди во Флориде. Через сутки экипаж успешно пристыковался к МКС. Изначально планировалось, что астронавты проведут на орбите около 14 дней, но впоследствии миссию продлили еще на четыре дня из-за погодных условий для безопасного возвращения.

На станции экипаж участвовал в многочисленных научных экспериментах, которые помогают лучше понять влияние невесомости на организм человека и тестировать новые технологии. Такие исследования являются ключевыми для будущих длительных полетов, например, к Марсу.

Что дальше?

После отстыковки корабля Crew Dragon место на МКС не останется пустым надолго. Уже 31 июля запланирована новая миссия, во время которой другой экипаж прибудет на станцию с помощью той же ракеты Falcon 9 и корабля Crew Dragon. Эта группа проведет на орбите от шести до восьми месяцев, продолжая важные исследования.