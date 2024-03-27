Космическая станция от Джеффа Безоса прошла ключевые испытания: что дальше

Международная космическая станция в будущем будет закрыта и сведена с орбиты. NASA вкладывает сотни миллионов долларов в ее потенциальную замену, а компании становятся в очередь, чтобы предложить свой проект и получить финансирование. Одним из перспективных кандидатов является Orbital Reef – совместное предприятие между космической компанией Джеффа Безоса Blue Origin и Sierra Space.

Детали

В среду NASA сообщило, что Orbital Reef прошла четыре ключевых этапа разработки для некоторых из ее важнейших технологий, в том числе и систему переработки мочи будущих астронавтов и туристов. Эти этапы имеют решающее значение для того, чтобы коммерческая станция могла поддерживать человеческую жизнь на борту.

Смотрите также Редкая двойная вспышка на Солнце поразила Землю, вызывая мощнейшую геомагнитную бурю

Испытания включали в себя прохождение серии проверок регенеративной системы, которая будет обеспечивать чистый воздух для дыхания и воду для питья. Некоторые из тестов проверяли способность системы удалять опасные примеси из воздуха, перерабатывать мочу в питьевую воду, собирать влагу из окружающей атмосферы для ее конденсации также в питьевую воду и прочее. На МКС также есть подобные системы.

Прежде чем вы вздрогнете от мысли о том, чтобы выпить остатки воды после мытья посуды или остатки мочи, помните, что вода, которую мы получаем [после переработки] в результате, чище, чем большинство воды, которую вы пьете ежедневно дома,

– объяснял бывший командир МКС Крис Хедфилд в видеоролике, снятом в 2013 году.

На самом деле астронавты на МКС уже около 15 лет пьют кристально чистую воду, полученную из переработанной мочи. Это помогает уменьшить количество воды, которую NASA нужно запускать в космос, чтобы поддерживать жизнь астронавтов, тем самым сокращая расходы на запуск и экономя деньги.

Будущая космическая станция Blue Origin

NASA выделило компаниям Blue Origin и Sierra Space 172 миллиона долларов США в рамках программы по разработке коммерческих американских космических станций на низкой околоземной орбите, которые могли бы заменить МКС после того, как она выйдет на пенсию.

Эти станции станут местом, куда NASA сможет продолжать отправлять своих астронавтов, арендуя каюты и лабораторные помещения. Однако поскольку станциями будут владеть коммерческие компании, они также могут быть открыты для космических туристов.

Представьте себе просторные модули с большими окнами, чтобы видеть Землю, наш голубой родной мир, ощущая при этом трепет невесомости в полном комфорте,

– говорится на сайте Blue Origin.



Визуализация будущей станции Orbital Reef / Фото Blue Origin

NASA передает следующее поколение космических станций коммерческим компаниям, поскольку имеет большие приоритеты, требующие финансирования. Сейчас поддержка программы МКС стоит NASA около 3 миллиардов долларов в год. Агентство стремится продолжать сотрудничать с частными компаниями с целью иметь одну или несколько станций на орбите, чтобы обеспечить конкуренцию, снизить расходы и удовлетворить спрос NASA и других клиентов.

Без бремени в виде МКС NASA сможет высвободить бюджет, чтобы сосредоточить свои усилия на создании постоянного человеческого присутствия на Луне, включая космическую станцию на лунной орбите и базу на поверхности Луны, с помощью миссий "Артемида".

По прогнозам, общие расходы на "Артемиду" достигнут 93 миллиардов долларов между 2012 и 2025 годами. Эта сумма не включает стоимость запусков, которая составит около 4,2 миллиарда долларов на каждый запуск первых четырех миссий "Артемиды".

В конце концов, NASA надеется направить свой бюджет на отправку астронавтов на Марс.