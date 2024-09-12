Космические туристы Polaris Dawn впервые в истории человечества вышли в открытый космос

В четверг произошло историческое событие в области космонавтики – гражданские лица впервые осуществили выход за пределы космического корабля. Это произошло во время миссии Polaris Dawn на орбите Земли высотой в 700 километров.

Команда осуществила подготовку, надела специальные костюмы SpaceX и открыла шлюз, информирует Техно 24. После этого первый член экипажа Джаред Айзекман совершил выход за пределы корабля. За ним в открытое космическое пространство отправилась Сара Гиллис.

Детали Все о миссии Polaris Dawn, когда впервые в истории гражданский человек выйдет в открытый космос

Как состоялся выход в открытый космос

Подготовка к внекорабельной деятельности (EV) – так астронавты называют выход в открытый космос – состоялась на корабле перед выходом. Каждый член команды имеет собственные задачи: первым осуществил выход Джаред Айзекман, он провел проверку мобильности костюма. За ним выход осуществила Сара Гиллис, которая проведет такие же проверки. Другие члены экипажа остаются в кабине и имеют свой список задач для поддержки других членов команды.



Джаред Айзекман ждет команду контроля на Земле / Фото SpaceX

Кстати, для того, чтобы осуществить внекорабельную деятельность, SpaceX заменила часть корабля Cepola на модуль Spacewalker.



Модуль Skywalker, который использовался для выхода / Фото SpaceX



Люк Spacewalker открыт / Фото SpaceX

Джаред Айзекман покидает корабль / Фото SpaceX

На видео видно, как Джаред Айзекман в открытом космосе осуществляет часть запланированных маневров для проверки EV-космюма.



Сара Гиллис осуществила выход в открытый космос / Фото SpaceX

Будущие миссии Polaris Program

В дальнейшем миссию Polaris Dawn ждет возвращение на Землю и еще два полета. Хотя детали второго и третьего полетов в рамках программы Polaris остаются неизвестными, Джаред Айзекман ранее рассказывал, что для завершающей миссии может быть использован Starship от SpaceX, если он будет готов к полету. Айзекман также высказал предположение, что будущие миссии Polaris могут способствовать сохранению и продлению жизни стареющих космических миссий.

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Одной из таких инициатив является предложение обслуживания космического телескопа Hubble, который потенциально может быть переведен на более высокую орбиту для продления его работы. Кроме того, Айзекман выразил обеспокоенность относительно потенциального прекращения работы рентгеновской обсерватории Chandra из-за отсутствия финансирования и даже обратился с письмом к администратору NASA Биллу Нельсону с просьбой принять меры для решения этой проблемы.