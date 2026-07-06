Загадочные шары упали с неба прямо на пляж в Австралии: их уже опознали

На пляжах Австралии обнаружили шесть загадочных металлических сфер, которые сначала приняли за опасные химические контейнеры. Однако космическое агентство страны подтвердило, что это нечто совсем другое, не столь страшное.

Чем оказались загадочные шары?

В минувшие выходные жители района Форрест-Бич обнаружили на побережье странные серебристые шары. Полиция и пожарные сразу же оцепили находки 50-метровой зоной безопасности из-за подозрения на утечку токсичных веществ. Однако специалисты Австралийского космического агентства быстро успокоили общественность: объекты оказались деталями космического аппарата, пережившими спуск в атмосферу. Об этом сообщает The Guardian.

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Найденные сферы – это баллоны высокого давления. В ракетных системах их используют для хранения топлива или сжатых газов. Они имеют чрезвычайно прочную конструкцию, похожую на баллоны для дайвинга, но изготовлены из специальных титановых сплавов.

Именно благодаря титану эти резервуары способны выдерживать огромное давление, трение и экстремальные температуры при прохождении через плотные слои атмосферы. Когда остальная часть корпуса ракеты сгорает дотла, такие шары часто долетают до поверхности Земли невредимыми.



Один из снарядов, упавших на берег в северном Квинсленде / Фото Пожарной службы Квинсленда

Пожарно-спасательная служба Квинсленда оперативно обезвредила находки. Всего на побережье обнаружили шесть объектов. Пять сфер специалисты быстро запечатали в бочки. Шестой шар обезвредили в воскресенье, 5 июля. Спасатели в защитных костюмах поместили сферы в герметичные контейнеры под охраной полиции.

Доцент Элис Горман из Университета Флиндерса предупредила, что внутри баллонов могли оставаться остатки гидразина – чрезвычайно токсичного и летучего ракетного топлива, но утечек, похоже, не было.

Откуда прилетели эти сферы?

Эксперты обратили внимание на то, что на шарах нет следов обгорания или копоти. Это означает, что они отделились от первой или второй ступени ракеты еще до того, как аппарат вышел на орбиту и начал гореть в атмосфере.

Элис Горман предположила, что обломки могут принадлежать российскому разгонному блоку "Фрегат", который использует именно такие титановые сферические баки высокого давления.

Кому теперь принадлежит этот космический мусор?

Согласно Договору ООН о космосе 1967 года, право собственности на обломки сохраняет за собой страна, запустившая ракету. Теперь Австралия должна провести переговоры со страной-владельцем.

Обычно страны просят вернуть детали только в случае аварии, чтобы проанализировать ошибки. Если запуск прошел штатно, обломки часто остаются в стране, где их нашли. Например, когда в 2023 году в Австралии обнаружили часть индийской ракеты, Индия не требовала ее возврата.

Как отреагировали местные жители?

Появление космических объектов оживило жизнь в тихом городке. Местный ресторан Forrest Beach Takeaway даже добавил в меню тематический набор блюд "space junk snack box" (закусочный бокс из космического мусора). Владельцы иронично написали на доске объявлений: "В отличие от некоторых вещей, которые вымывает на наш пляж, эти объекты вы точно сможете опознать".

Проблема обостряется

По оценкам ученых, сейчас на орбите Земли находится более 30 000 объектов отслеживаемого космического мусора. Поскольку за последние пять лет человечество запустило в космос больше аппаратов, чем за всю предыдущую историю, случаи неконтролируемого падения обломков на Землю будут происходить все чаще.