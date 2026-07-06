Чим виявилися загадкові кулі?

Минулого вихідного жителі району Форрест-Біч виявили на узбережжі дивні сріблясті кулі. Поліція та пожежники одразу оточили знахідки 50-метровою зоною безпеки через підозру на витік токсичних речовин. Проте фахівці Австралійського космічного агентства швидко заспокоїли громадськість: об'єкти виявилися деталями космічного апарата, які пережили спуск в атмосферу. Про це повідомляє The Guardian.

Дивіться також Проєкт SETI уперше за 15 років оновив інструкції на випадок виявлення позаземного життя

Знайдені сфери – це балони високого тиску. У ракетних системах їх використовують для зберігання палива або стиснених газів. Вони мають надзвичайно міцну конструкцію, схожу на балони для дайвінгу, але виготовлені зі спеціальних титанових сплавів.

Саме завдяки титану ці резервуари здатні витримувати шалений тиск, тертя та екстремальні температури під час проходження крізь щільні шари атмосфери. Коли решта корпусу ракети згорає вщент, такі кулі часто долітають до поверхні Землі неушкодженими.



Одна з куль, що впали на берег у північному Квінсленді / Фото Пожежної служби Квінсленда

Пожежно-рятувальна служба Квінсленду оперативно знешкодила знахідки. Загалом на узбережжі виявили шість об'єктів. П'ять сфер фахівці швидко запечатали в бочки. Шосту кулю знешкодили в неділю, 5 липня. Рятувальники у захисних костюмах помістили сфери у герметичні контейнери під охороною поліції.

Доцентка Еліс Горман з Університету Фліндерса попередила, що всередині балонів могли залишатися рештки гідразину – надзвичайно токсичного та летючого ракетного палива, але витоків, схоже, не було.

Звідки прилетіли ці сфери?

Експерти звернули увагу на те, що на кулях немає слідів обгорання чи кіптяви. Це означає, що вони відокремилися від першого або другого ступеня ракети ще до того, як апарат вийшов на орбіту та почав палати в атмосфері.

Еліс Горман припустила, що уламки можуть належати російському розгінному блоку "Фрегат", який використовує саме такі титанові сферичні баки високого тиску.

Кому тепер належить це космічне сміття?

Згідно з Договором ООН про космос 1967 року, право власності на уламки зберігає та країна, яка запустила ракету. Тепер Австралія має провести переговори з державою-власницею.

Зазвичай країни просять повернути деталі лише у випадку аварії, щоб проаналізувати помилки. Якщо запуск був штатним, уламки часто залишаються в країні, де їх знайшли. Наприклад, коли у 2023 році в Австралії виявили частину індійської ракети, Індія не вимагала її повернення.

Як відреагували місцеві жителі?

Поява космічних об'єктів пожвавила життя у тихому містечку. Місцевий ресторан Forrest Beach Takeaway навіть додав у меню тематичний набір страв "space junk snack box" (закусочний бокс із космічного сміття). Власники іронічно написали на дошці оголошень: "На відміну від деяких речей, які вимиває на наш пляж, ці об'єкти ви точно зможете ідентифікувати".

Проблема стає гострішою

За оцінками вчених, зараз на орбіті Землі перебуває понад 30 000 об'єктів відстежуваного космічного сміття. Оскільки за останні п'ять років людство запустило в космос більше апаратів, ніж за всю попередню історію, випадки неконтрольованого падіння уламків на Землю траплятимуться дедалі частіше.