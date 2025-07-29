Космические силы США готовятся к запуску восьмой миссии секретного космического самолета X-37B в августе 2025 года. На этот раз он будет тестировать квантовый инерционный датчик для навигации в условиях отсутствия GPS-сигнала.

Какая миссия ждет X-37B?

Восьмая миссия орбитального тестового транспортного средства должна начаться 21 августа 2025 года из Космического центра Кеннеди во Флориде. Квантовый инерционный датчик позволит космическому аппарату точно определять свое положение, обеспечивать навигацию и отслеживать время даже в средах, где GPS-сигналы недоступны или заблокированы. Такая технология может стать критически важной для полетов в дальнем космосе, в частности в окрестностях Луны и Марса, где GPS не работает, пишет 24 Канал со ссылкой на Космические силы США.

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Кроме квантовой навигации, миссия также будет включать демонстрацию лазерной коммуникации с использованием специального сервисного модуля. Лазерные коммуникации на низкой околоземной орбите могут способствовать созданию более эффективной и безопасной спутниковой связи будущего и лучшей связи между планетами, когда человечество построит свои колонии.

Главнокомандующий космических операций генерал Ченс Солцман подчеркнул важность новой миссии, отметив, что "тестирование этой технологии поможет навигации в спорных средах, где GPS может быть деградирован или заблокирован".

Квантовые технологии навигации уже испытываются различными странами и компаниями.

В 2024 году Boeing завершил первые в мире летные испытания нескольких квантовых датчиков, что позволило самолету управлять полетом без GPS в течение четырех часов.

Великобритания также успешно провела летные испытания квантовой навигационной системы, которую невозможно заглушить, в мае 2024 года.

Напомним, X-37B, который напоминает миниатюрный космический шаттл, уже провел более 4200 дней в космосе в течение семи предыдущих миссий. Предыдущая седьмая миссия длилась 434 дня и завершилась в марте 2025 года.