Австрийский винодел нашел в своем погребе три скелета мамонтов

Реконструкция винодельни в Гобельсбурге, Австрия, привела к обнаружению костей мамонта, возрастом около 40 000 лет. Ученые говорят, что они потенциально дадут новое представление о практике охоты в верхнем палеолите.

Детали

Винодел Андреас Пернерсторфер наткнулся на огромные кости в марте во время ремонта своего винного погреба. Он сообщил о находке в Федеральное бюро памятников, которое перенаправило его в Австрийский археологический институт Австрийской академии наук (ÖAW).

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С начала мая команда археологов исследовала и обнаружила значительный слой костей мамонта, лежащих друг на друге. Считается, что костям от 30 000 до 40 000 лет, что делает их самой значимой находкой такого рода за последнее столетие. ÖAW отмечает, что подобные места в Австрии и соседних странах в основном были раскопаны более 100 лет назад, и, как следствие, навсегда потеряны для современных методов исследования.



Процесс раскопок / Фото ÖAW-ÖAI

Палеонтолог ÖAW Ханна Паров-Сушон, которая руководит раскопками, подчеркнула исключительность такого плотного слоя костей, сказав, что это "первый раз, когда мы смогли исследовать нечто подобное в Австрии, используя современные средства - уникальная возможность для исследований". Сейчас исследователи документируют место раскопок с помощью технологии 3D-картографирования



Процесс раскопок / Фото ÖAW-ÖAI

Открытие поднимает много вопросов об охотничьих практиках верхнего палеолита.

Мы знаем, что люди охотились на мамонтов, но до сих пор очень мало знаем о том, как они это делали,

– говорит Пароу-Сушон.

Археологи предполагают, что эта точка могла быть либо местом естественной смерти животных, или местом, где люди устраивали для них ловушки.

Примечательно, что здесь были найдены кости по меньшей мере трех разных мамонтов. Это открытие совпадает с соседним местом, где 150 лет назад были найдены кремневые артефакты, ювелирные изделия, окаменелости и древесный уголь, что свидетельствует о том, что оба места связаны между собой и относятся к тому же периоду времени.



Процесс раскопок / Фото ÖAW-ÖAI

После завершения раскопок находки будут переданы на реставрацию в Музей естествознания в Вене.