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Винороб Андреас Пернерсторфер натрапив на величезні кістки в березні під час ремонту свого винного льоху. Він повідомив про знахідку до Федерального бюро пам'яток, яке перенаправило його до Австрійського археологічного інституту Австрійської академії наук (ÖAW).

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З початку травня команда археологів досліджувала і виявила значний шар кісток мамонта, що лежали одна на одній. Вважається, що кісткам від 30 000 до 40 000 років, що робить їх найбільш значущою знахідкою такого роду за останнє століття. ÖAW зазначає, що подібні місця в Австрії та сусідніх країнах здебільшого були розкопані понад 100 років тому, і, як наслідок, назавжди втрачені для сучасних методів дослідження.



Процес розкопок / Фото ÖAW-ÖAI

Палеонтологиня ÖAW Ханна Паров-Сушон, яка керує розкопками, підкреслила винятковість такого щільного шару кісток, сказавши, що це "перший раз, коли ми змогли дослідити щось подібне в Австрії, використовуючи сучасні засоби — унікальна можливість для досліджень". Зараз дослідники документують місце розкопок за допомогою технології 3D-картографування



Процес розкопок / Фото ÖAW-ÖAI

Відкриття піднімає багато питань про мисливські практики верхнього палеоліту.

Ми знаємо, що люди полювали на мамонтів, але досі дуже мало знаємо про те, як вони це робили,

– каже Пароу-Сушон.

Археологи припускають, що ця точка могла бути або місцем природної смерті тварин, або місцем, де люди влаштовували для них пастки.

Примітно, що тут були знайдені кістки щонайменше трьох різних мамонтів. Це відкриття збігається з сусіднім місцем, де 150 років тому були знайдені крем'яні артефакти, ювелірні вироби, скам'янілості та деревне вугілля, що свідчить про те, що обидва місця пов'язані між собою і належать до того ж періоду часу.



Процес розкопок / Фото ÖAW-ÖAI

Після завершення розкопок знахідки будуть передані на реставрацію до Музею природознавства у Відні.