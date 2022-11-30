Исследователи разгадали тайный код римского императора Карла V

В 1547 году император Священной Римской империи Карл V написал письмо своему послу Жану де Сен-Мори, часть которого была сделана секретным кодом. Спустя почти пять веков исследователи наконец взломали его.

Трехстраничное письмо Карла V к послу было написано на фоне ожесточенной борьбы с подъемом протестантской религии. Сесиль Пьеро, криптограф из лаборатории Loria во Франции, впервые услышала о существовании письма в 2019 году и наконец-то смогла разыскать его через два года. Оно томилось в подвале исторической библиотеки в Нансе. Пьеро немедленно попыталась расшифровать зашифрованные части этого письма, классифицируя разные символы и выискивая подсказки. Это оказалось очень сложной задачей.

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Детали исследования

Письмо содержало примерно 120 зашифрованных символов. Они не использовали простую буквенную репрезентацию, то есть шифр заключался не в том, что та или иная буква просто заменялась неизвестной пиктограммой.

Большинство из них представляли буквы или комбинации букв, но другие представляли целые слова. К примеру, игла представляла английского короля Генриха VIII.

Гласные, последовавшие за согласными, были заменены диакритическими знаками, за исключением буквы "е" (наиболее часто используемой буквы), которую создатели шифра избегали использовать, насколько это было возможно.

Несколько символов, похоже, не выполняли никакой функции.

Просто ввести его в компьютер и сказать компьютеру, чтобы он его разгадал, заняло бы буквально больше времени, чем история Вселенной,

– говорит Сесиль Пьеро.

Большой прорыв произошел благодаря историку Камилю Дезенклосу, указавшему на несколько других зашифрованных писем, написанных и присланных императору, одно из которых, как оказалось, было неофициально переведено. Пьеро назвала это письмо их "Розеттским камнем", добавив: "Это был ключ. Мы бы добрались туда и без него, но оно сэкономило нам огромное количество времени". Команда надеется найти и перевести другие письма императора и посла в течение следующих лет.

О чем письмо

Пьеро и его коллеги еще не обнародовали полный перевод, поскольку сейчас идет работа над академической статьей.