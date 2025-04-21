Самая большая структура во Вселенной оказалась больше и ближе к Земле, чем считалось ранее
- Великая стена Геркулеса – Северной Короны оказалась больше и ближе к Земле, чем считалось ранее, по данным новых наблюдений за гамма-вспышками.
- Эта структура, расположена между созвездиями Геркулеса и Северной Короны, превышает 10 миллиардов световых лет в размерах и остается предметом исследований для определения ее точного масштаба.
Астрономы выяснили, что Великая стена Геркулеса – Северной Короны, которая является самой большой известной структурой во Вселенной, на самом деле еще больше предыдущих оценок, а ее отдельные части расположены ближе к Земле.
К такому выводу пришли ученые на основе новых наблюдений за гамма-вспышками, информирует 24 Канал.
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Эта гигантская плоская надструктура, состоящая из галактик, имеет размеры более 10 миллиардов световых лет. Она была обнаружена еще в 2013 году благодаря многолетним наблюдениям за гамма-излучением, проведенным исследователями из Национального университета государственной службы в Будапеште и Колледжа Чарлстона в Южной Каролине, в частности на основе данных с космического телескопа Swift.
Изначально структура вызывала сомнения в рамках действующих космологических моделей из-за своих чрезвычайных размеров. Однако новые данные показывают, что Великая стена охватывает еще большую часть неба, чем считалось ранее.
Она простирается далеко за пределы созвездий Геркулеса и Северной Короны, охватывая пространство от Волопаса до Близнецов, при этом ее центральная часть расположена в районе созвездий Дракона и Геркулеса.
Поскольку точный масштаб Великой стены Геркулеса – Северной Короны до сих пор трудно определить, наиболее интересное открытие заключается в том, что ее ближайшие части оказались ближе к нам, чем мы считали ранее,
– отметил Джон Хаккила из Университета Алабамы в Гантсвилле.
Для сравнения: наша галактика Млечный Путь входит в состав другой суперструктуры под названием Ланиакея, диаметр которой составляет около 520 миллионов световых лет. Зато Великая стена Геркулеса – Северной Короны существенно превышает эти размеры, хотя ее истинный масштаб до сих пор остается предметом исследований.