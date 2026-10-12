Мировые державы готовятся к длительному возвращению на Луну и строительству постоянных баз, напоминает 24 Канал. Однако перед учеными и юристами встал логичный вопрос: кому на самом деле принадлежат водяной лед, полезные ископаемые и наиболее выгодные участки на нашем спутнике?

Юридический статус и договор почти 60-летней давности

На первый взгляд, ответ на вопрос о собственности на Луну кажется сухим и понятным. Фундаментальной основой космического права остается Договор о космосе 1967 года. Этот документ строго запрещает любой стране объявлять Луну или другие небесные тела своей территорией. Даже водруженный в грунт государственный флаг не дает никаких юридических прав на владение участком.

Однако за почти 60 лет ситуация кардинально изменилась. Сейчас речь идет не о кратковременных визитах, а о строительстве полноценных лунных баз, бронировании стратегических пунктов и добыче ценных ресурсов.

Битва за Южный полюс и ценные ресурсы

Наибольший интерес ученых и космических агентств прикован к Южному полюсу Луны. Специалисты предполагают наличие там значительных запасов водяного льда. Эту воду можно использовать не только для питья астронавтов, но и расщеплять на кислород для дыхания и водород для создания ракетного топлива непосредственно на месте. Кроме того, ценные металлы и минералы в лунном грунте существенно облегчат будущие межпланетные миссии.

Американское агентство NASA планирует создать на Южном полюсе постоянную базу в рамках программы Artemis. В свою очередь, Китай готовит миссию "Чанъэ-7" для целенаправленного поиска водяного льда в этом же регионе. Кроме того, Пекин разрабатывает проект Международной научной лунной станции и намерен отправить своих тайконавтов на спутник Земли уже к 2030 году.

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Правовая "серая зона" и позиция Европы

Главный конфликтный вопрос возникает тогда, когда США и Китай захотят занять один и тот же наиболее выгодный участок. Хотя объявлять спутник своей территорией запрещено, добыча ресурсов и создание так называемых зон безопасности вокруг баз создают серьезный юридический вакуум. В то время как договор запрещает присвоение территорий в космосе, он также запрещает отбирать уже занятые места. Проще говоря, кто первый занял, тому и земля.

Это "серая зона", которой сейчас все довольны,

– прокомментировал британский профессор астрополитики из Даремского университета Бледдин Боуэн.

Между тем Европейское космическое агентство (ESA) принимает активное участие в программе NASA Artemis, поставляя необходимое оборудование и технологии для полетов. В отличие от США и Китая, Европа выбирает путь международного сотрудничества и совместных научных исследований, а не прямой конкуренции.

Несмотря на это, противостояние двух космических сверхдержав постепенно обостряется. Сама Луна никому не принадлежит, но вопрос о том, кто будет добывать ее ресурсы и контролировать лучшие территории, до сих пор остается открытым.