Світові держави готуються до тривалого повернення на Місяць і побудови постійних баз, нагадує 24 Канал. Однак перед науковцями та юристами постало логічне запитання: кому насправді належать водяний лід, корисні копалини та найвигідніші локації на нашому супутнику?

Юридичний статус та договір майже 60-річної давнини

На перший погляд, відповідь на питання про власність Місяця здається сухою та зрозумілою. Фундаментальною основою космічного права залишається Договір про космос 1967 року. Цей документ суворо забороняє будь-якій країні оголошувати Місяць або інші небесні тіла власною територією. Навіть встановлений у ґрунт державний прапор не дає жодних юридичних прав на володіння ділянкою.

Однак за майже 60 років ситуація кардинально змінилася. Зараз ідеться не про короткочасні візити, а про спорудження повноцінних місячних баз, бронювання стратегічних пунктів та видобуток цінних ресурсів.

Битва за Південний полюс і цінні ресурси

Найбільший інтерес науковців і космічних агентств прикутий до Південного полюса Місяця. Фахівці передбачають там наявність значних запасів водяного льоду. Цю воду можна використовувати не лише для пиття астронавтів, а й розщеплювати на кисень для дихання та водень для створення ракетного палива безпосередньо на місці. Крім того, цінні метали й мінерали в місячному ґрунті суттєво полегшать майбутні міжпланетні місії.

Американське агентство NASA планує створити на Південному полюсі постійну базу в межах програми Artemis. Своєю чергою, Китай готує місію Chang'e 7 для цільового пошуку водяного льоду у цьому ж регіоні. Крім того, Пекін проєктує Міжнародну наукову місячну станцію та має намір відправити своїх тайконавтів на супутник Землі вже до 2030 року.

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Правова сіра зона та позиція Європи

Головне конфліктне питання виникає тоді, коли США та Китай захочуть зайняти одну й ту саму найвигіднішу ділянку. Хоча оголосити супутник своєю територією заборонено, видобуток ресурсів і створення так званих зон безпеки навколо баз створюють серйозний юридичний вакуум. У той час як договір забороняє привласнення територій у космосі, він також забороняє відбирати вже зайняті місця. Простіше кажучи, хто перший зайняв, того й земля.

Це сіра зона, якою зараз усі задоволені,

– прокоментував британський професор астрополітики з Даремського університету Бледдін Боуен.

Тим часом Європейське космічне агентство (ESA) бере активну участь у програмі NASA Artemis, постачаючи необхідне обладнання та технології для польотів. На відміну від США та Китаю, Європа обирає шлях міжнародної співпраці й спільних наукових досліджень, а не прямої конкуренції.

Попри це, протистояння двох космічних наддержав поступово загострюється. Сам Місяць не належить нікому, але питання про те, хто видобуватиме його ресурси та контролюватиме найкращі території, досі залишається відкритим.